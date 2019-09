Ultime Notizie Roma del 09-09-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno arrogante che dà il via ad una nuova stagione riformatrice così tonte ha presentato alla camera il nuovo esecutivo Movimento 5 Stelle PD in un lungo discorso in cui è incorso spesso la parola mite e con il quale si è delineato un programma che ha rimesso al centro lavoro e formazione tre primi punti che il conte B si intende affrontare ci sono il taglio dei parlamentari una nuova legge elettorale revisione dei decreti sicurezza una legge di bilancio Per scongiurare l’aumento dell’Iva e togli il cuneo fiscale un nuovo patto di stabilità con lui fa le altre sfide lavoro da garantire a tutti soprattutto a quei giovani che ti deve riuscire a riportare in Italia alle donne al sud misure per la scuola cominciare dagli asili nido interventi per la famiglia per le concessioni autostradali una progressiva e inesorabile revisione più investimenti per le infrastrutture quanto alla questione migrantianche da Bruxelles rigore e responsabilità un discorso progressista Oggi si chiude la stagione dell’olio commentato Dario Franceschini capo della delegazione PD al governo e la Commissione Europea sta coordinando la ripartizione Dei migranti della curvi al momento al lago di Malta sulla base di una richiesta arrivata nel fine settimana un numero di stati membri si è già impegnato in modo costruttivo per l’accoglienza lo ha annunciato il portavoce della commissione europea per la migrazione nessun coordinamento invece richiesto poi il caso della Auchan Viking ultime notizie in chiusura la deforestazione dell’Amazzonia brasiliana è cresciuta del 300 % ad agosto rispetto allo stesso mese del 2018 è di quasi il 100% nei primi otto mesi del 2019 secondo dati ufficiali una cifra che porta gli esperti a non escludere che la fine dell’anno possono superare i 10000 km quadrati di vegetazione in raso al suolo secondo L’Istituto nazionale per le ricerche scientifiche legate al Ministero di scienze tecnologia la più grande foresta tropicale del mondo ha perso 1700 km quadrati il mese scorso rispetto ai 526 di un anno fa è tutto grazie per averci seguitotorna nella prossima edizione

