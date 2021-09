Ultime Notizie Roma del 09-09-2021 ore 15:10

romadailynews radiogiornale ancora buon pomeriggio dalla redazione venerdì 3 l’ascolto da parte di Francesco Vitale in studio Green passa alla camera si vota draghi in consiglio dei ministri a breve un’estensione più ampia in consiglio dei ministri si ha l’obbligo di Green pass per i dipendenti esterni di scuola università e vaccino per lavoratori anche esterni della RSA si scambiavano messaggi sulla piattaforma Social telegram organizzando manifestazioni di protesta anche con intenti violenti questo la Polizia di Stato sta eseguendo perquisizioni domiciliari informatica carico di appartenenti al mondo No vax le indagini coordinate dalla Procura di Milano chiede legata locali vigore Il compartimento di polizia postale sono rivolte nei confronti di persone residenti nelle città di Milano Roma Bergamo Reggio Emilia Venezia e Padova l’obbligo vaccinale nella scuola e l’estrema ratio laddove dovesse esserci delle situazioni è uno strumento che il governoA tutela di tutti La scuola riparte comunque con lo strumento greenpass in Campagna Puglia Friuli altre regioni stiamo già il 100% del personale vaccinato nel mondo della scuola c’è un milione di persone che è responsabile a scuola risponde al ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi intervenuto ad Agorà su Raitre e confermando che docenti che rifiutano di vaccinarsi una fetta molto esigua dell’intero corpo impegnato nell’insegnamento e non si adeguerà alle normative di sicurezza scatterà la sospensione dal servizio ad oggi ha fermato il ministro sono circa 92% i professori già vaccinati ai quali va aggiunta una rimanente quota di esenti Per motivi personali di salute che saranno tutelati attraverso un significato di esenzione quindi ha detto Bianchi Chi non si va ci sono veramente pochi ma oggi parliamo anche di università lo facciamo con Marcello Pacifico presidente del sindacato ha organizzato per l’università da letto Sono andato a chiarire anche di questa proposta di legge che è stata licenziatasolamente in discussione presso la VII commissione del Senato riguardante diciamo la modifica del dello status anche dei ricercatori ma anche di coloro che lavorano nella ricerca e quindi affrontano questo tema della precarietà di pasto come assegnisti di ricerca come ricercatore a tempo determinato bisogna nostro avviso andare a introdurre la carta Europea dei ricercatori questa carta Europea dei ricercatori per noi deve essere deve essere rotte rifatto con introduzione di una ricerca anche 3 anni di esperienza di assegno di ricerca Magari ha pure insegnato con questi lavoro presso l’Università contratti di insegnamento questa poi ti faccio gli atenei possono e devono cominciare a restituire di fatto la prima fascia di vedendo da quella dei ricercatori a tempo indeterminato uno dei problemi della 3la ricerca in Italia presso gli atenei e che da 10 anni abbiamo eliminato la figura del ricercatore sono tornato soltanto a 100 determinato e la proposta di legge non è che mi assento allunga il periodo di precarietà presso l’Università da 6 da 3 fino a 69 anni e Trasforma gli assegni di ricerca in contratto a tempo determinato ma senza risolvere il problema della stabilizzazione di per fare ricerca presso gli atenei c’è bisogno nuovamente di andare a ripristinare la figura del ricercatore a tempo determinato ma soprattutto andando a Coniuga gare figura con la carta Europea del 2005 quindi ancora una volta secondo Uno svizzero in Italia che sempre contraddistingue la politica Diani di una settimana che va dal 7 settembre rispetto a quella precedente si registra una diminuzione di nuovi casi a fronte di un incremento dei decessi anche sempre usato da una serie di ricalcoli scendono anche i casi attualmente positivi e il numero delle personedomiciliare mentre ti rileva un lieve aumento di ricoveri con sintomi delle terapie Intensive questo il risultato del monitoraggio settimanale indipendente della fondazione gimbe diffuso questa mattina e ci fermiamo qui proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa