Ultime Notizie Roma del 09-09-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio via libera della camera al decreto sui draghi in consiglio dei ministri a breve estensione più ampia sia l’obbligo per i dipendenti esterni di scuole e università è obbligo del vaccino per i lavoratori anche esterni delle RSA e sono 5522 positivi ai test individuati nelle ultime 24 ore secondo i dati del Ministero della Salute ancora prima erano stati 5923 59 le vittime in un giorno erano state 69 nelle precedenti 24 ore progettavano azioni violente un blitz della polizia contro un gruppo telegram di novarclean che abbiamo messo in conto l’uso di armi ed esplosivi fai da te in occasione delle manifestazioni no Green pass in programma a Roma per le giornate del 11 e 12 settembre prossimi A proposito l’undicitriste anniversario per binding non c’è nulla che l’America non posso superare semi di caos fioriti in campo di speranza per un futuro migliore dice presidente americano programmando Inviaci l’undici settembre giorni nazionali di preghiere ricordo in occasione del ventennale degli attacchi di Al Qaeda alle torri gemelle e al Pentagono torniamo in Italia un nuovo femminicidio è stato commesso oggi in Sardegna una donna di 60 anni è stata uccisa a Quartucciu nell’hinterland di Cagliari dal marito di 67 anni noi per il momento ci fermiamo qui Vi auguriamo ancora una buona serata e un buon proseguimento di ascolto

