Ultime Notizie Roma del 09-09-2022 ore 20:10

romadailynews radiogiornale l’ho ritrovata di sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Inghilterra in lutto i funerali solenni della Regina Elisabetta seconda dovrebbero tenersi lunedì 19 settembre all’Abbazia di Westminster Re Carlo ha lasciato la residenza scozzese con la regina Camilla Dove fino a questa mattina aveva biliato la salma di tua madre Elisabetta per raggiungere l’aeroporto di Aberdeen e pedali imbarcarsi su un volo speciale diretto a Londra nella capitale britannica sono previsti una serie di impegni include la sua programmazione formale istituzionale un incontro con la Premier League Strasse 1 con il duca di norfolk maestro di cerimonie di corte per definire i dettagli della commemorazione ufficiale secondo il menù online e sono i figli camera Anna erano al capezzale della Regina ieri è spirata gli altri membri più stretti della famiglia reale sono arrivati dopo la morte della sovrana avvenuta come ti ho già comunicato nel pomeriggio con la morte di Elisabetta seconda 1 capitolo di storia si chiude il regnopaesi dell’ex Impero britannico il mondo dicono addio in un clima di profonda commozione alla regina di record morta 96 anni con alcuni quattro figli e familiari più stretti a cominciare dal primogenito ed erede al trono Carlo che ha 70 anni diventa regola seconda moglie Camilla al fianco elevata Regina consorte è previsto che Carlo III riceva la Premier League strass disegnata appena tre giorni fa da Elisabetta come ultimo atto di un regno improntata al senso del dovere che diffonde un messaggio televisivo al paese Cambiamo argomento c’è accordo per un coordinamento degli interventi per ridurre l’inflazione era detto il presidente dell’eurogruppo nella conferenza stampa al termine della riunione di Praga o riduciamo l’infrazione gli europei più poveri ha spiegato sottolineando come i paesi dell’eurozona abbiamo concordato su un coordinamento politico anche nelle misure a sostegno delle imprese il nostro obiettivo prioritario di portarli in frazione nel medio termine al 2% ha rimarcato la presidente della BCE Christine lagarde Combatteremo questa emergenza con la stessa determinazione usata in quella precedente ha sottolineato facendo riferimento alla crisi covid indicatori più recenti finiamo un rallentamento dell’economia nei prossimi mesisoprattutto a causa dell’impennata dei prezzi dell’energia commentato il commissario all’economia Paolo Gentiloni infrazione salita al 9,1% con grandi differenze tra i paesi una ricezione non è inevitabile Ma va detto che non esca il rischio di una recensione Evidentemente è aumentato aggiunto Gentiloni andiamo in Ucraina in chiusura i russi usano la popolazione locale come scudo umano In alcune zone della regione di persona nel sud del paese rende Noto su Facebook lo Stato maggiore delle Forze Armate di Kiev intanto la controffensiva potevo e provocando pesanti perdite tra le forze Russia nelle ultime 24 ore ieri è stata distrutta una quantità notevole di equipaggiamenti militari Così come un ponte due depositi di munizioni fa sapere chi è era l’ultima notizia Grazie per averci seguito

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa