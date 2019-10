Ultime Notizie Roma del 09-10-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione studio Roberta Frascarelli OK definitivo dell’aula della camera al taglio dei parlamentari disegno di legge costituzionale che riduce i deputati e430 attuali ed i senatori a 200 per gli attuali 315 è stato definitivamente approvato a Montecitorio con te 553 moti a favore 14 contrari e 2 astenuti trattandosi di un disegno di legge costituzionale era richiesta la maggioranza assoluta dei componenti dell’assemblea pari a 316 volte un applauso Paola proveniente soprattutto tra i banchi di 5 Stelle ha salutato l’approvazione definitiva della riforma per il taglio dei parlamentari presenti il Presidente del Consiglio Contepreso posto al banco del governo tre ministro Bonafede evinca a Montecitorio il ministro degli Esteri capo politico dei 5 Stelle Di Maio si è seduto al banco dei ministri accanto Federico d’incà nell’emiciclo anche il capo delegazione del PD nel governo Dario Franceschini sono venuto qui fiducioso di ascoltare proposte in grado di portare avanti i negoziati sulla brexit è Tuttavia devo notare che non ci sono progressi così presidente dell’europarlamento dal Sassoli Dopo un incontro col premier britannico Boris Johnson a Londra come sapete per un accordo occorre un voto positivo di ratifica non solo da parte della Camera dei comuni ma anche l’approvazione del Parlamento Europeo per questo è importante che Regno Unito il premier ascoltino anche la voce del Parlamento Europeo aggiunto finisce senza colpevoli e senza risarcimenti concerti in Cassazionela notte di 12 lavoratori della Olivetti di Ivrea deceduti l’ultimo nel 2013 per aver respirato amianto durante la produzione di macchine da scrivere e calcolatrici 1966 1999 nei capannoni del Canavese Dopo anni di convivenza con la malattia supremi giudici della quarta sezione penale presieduta da Patrizia piccialli hanno respinto il ricorso della Procura Generale di Torino contro i proscioglimenti dei 13 top manager imputati decisione appello 18 aprile 2018 dopo le condanne in primo grado tra i quali gli imprenditori Carlo e Franco De Benedetti all’ex Ministro Corrado Passerà Dobbiamo cominciare altro Domani parliamo e sarebbe Oggi sono le poche parole di Stefano Pioli restate Sky l’allenatore in pectore del Milan l’ufficialità berada da oggi dopo la firma è arrivato ieri sera Milanoalbergo del centro ed è tutto grazie per avermi seguito appuntamento alle prossime ore

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa