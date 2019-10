Ultime Notizie Roma del 09-10-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli un 43enne che deteneva migliaia di file foto e video di pornografia minorile è stato arrestato dalla polizia postale di Catania il materiale informatico è stato trovato durante la perquisizione disposta dalla procura Distrettuale del Capoluogo Etneo l’inchiesta è stata avviata dopo la segnalazione della NG statunitense National Center for me al centro nazionale di contrasto della pornografia online della Polizia Postale di Roma solo italiano che su un blog straniero che ha pubblicato immagine di pedopornografia le calze capitolo stati trovati foto del video di abusi commessi anche subito in età infantile OK definitivo dell’aula della camera al taglio dei parlamentari il disegno di legge costituzionale chesei deputati a 400 dai 330 tualis e i senatori a 200 degli attuali 315 è stato definitivamente approvato a Montecitorio con 550 voti a favore 14 contrari e 2 astenuti Un applauso dall’aula proveniente soprattutto dei Banchi 5 Stelle ha salutato l’approvazione definitiva della riforma per il taglio dei parlamentari sollecita con forza gli Stati Uniti d’America fermare immediatamente i giudici responsabili sulla questione dello xinjiang a bloccare le sue preferenze negli affari interni della Cina e rimuovere il prima possibile le 28 entità tecnologiche cinesi dalla lista nera del Commercio americano con l’accusa di violazione dei diritti umani Pechino assicurato un portavoce del ministero del commercio in una nota diffusa nella notte prenderà tutte le misure necessarie per tutelare modo risoluto i tuoi interessi la maggioranza degli americani è favorevole l’indagine per un possibile impiccio ma di Donald Trump secondo un sondaggioEmpty Wall Street Journal il 55% sostiene l’indagine per la messa in stato d’accusa di questi il 24% è convinto che si dovrebbe procedere con l’impeachment e la rimozione del presidente statunitense mentre il 31% si limita a sostenere l’indagine la borsa di Hong Kong apre con una brusca correzione arrivato soltanto le partite Teen Wolf e timori sul imminente round negoziale sul commercio tra Stati Uniti e Cina L’Alzheimer cioè lo 0,70 % in calo anche Shanghai shenzhen corrispettivi in bici con te in calo dello 0,30 9 e dello 0,29% ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa