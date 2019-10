Ultime Notizie Roma del 09-10-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale di nuovo mai trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli via libera della commissione bilancio del Senato la nota di aggiornamento al Def oggi il provvedimento sarà all’esame dell’aula di Palazzo Madama Intanto arrivano critiche sulle Entrate coperture legate alla lotta all’evasione fiscale la scommessa giallorossa di Maxi Entrate per oltre 7 miliardi da questo fronte non comincio principali istituzioni chiamate a valutare la nota di aggiornamento al Def a dare una mano nella caccia ai 5 miliardi che Ancora mancano all’appello ci sarà la stretta sulle false compensazioni tra crediti e debiti su fisco e contributi INPS che secondo il presidente dell’Istituto Pasquale tridico potranno portare fino a 5 miliardi l’assegno unico per i figlipuò fare toccandogli €80 ma la maggioranza insiste chiede nella risoluzione alla nota di aggiornamento al Def è che la misura arrivi subito già con la prossima manovra Nonostante sia il ministro dell’economia Roberto Gualtieri a lanciare l’altolà tu l’ipotesi di declinare in chiave familiare il bonus IRPEF voluto dal governo Renzi sono molto difficile per il Regno Unito Unione Europea raggiungere un accordo sulla brexit Entro la scadenza del 31 ottobre proprio me lo ha detto il premier irlandese Leo varadkar all’emittente Fernandez RTS secondo quanto riporta ha sottolineato ci sono ancora grandi di vari sono le due parti mi sono le condizioni affinché entro il 15 ottobre si possa giungere a una proposta vincolante da parte del consorzio acquirente per l’Italia ma serve responsabilità da parte di tutti così il ministro dello sviluppo economico Stefano patuanelli al termine di una giornata che ha visto un’accelerazione nel tentativo di rispettare la scadenzalista del 15 ottobre e nella quale il premier Conte anche incontrato i vertici di Alitalia è in corso lo sciopero di 24 ore dei piloti e assistenti di volo di Alitalia invece dalla fmt ape dell’azione che riunisce lavoratori aderenti ai vari sindacati unpack anpav e.n.p. nel corso della giornata sono previste due facce di sia dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21 e voli cancellati dall’Italia sono 198 nella giornata di oggi Oggi la Corte di Strasburgo ci dice che l’ergastolo stati Viola i diritti umani e che dovremmo riformarla ma stiamo scherzando se vai a braccetto con la mafia si distrugge la vita di intere famiglie persone innocenti ti fa il carcere secondo certe regole nessun beneficio Penitenziario nessuna Libertà condizionata paghi. così su Facebook Luigi Di Maio una giuria di Philadelphia ordinata Johnson & Johnson di pagare 8 miliardollari di danni a un uomo che ha usato il farmaco antipsicotico risperdal da bambino gli ha causato una ginecomastia ovvero un ingrossamento delle mamme tratta della sanzione più pesante che non importa dalla multinazionale farmaceutica statunitense nelle oltre 13 mila azioni legali avanzate nel causa Johnson & Johnson accusata di essere consapevole dei rischi ma non aver messo adeguatamente in guardia medici e pazienti ed è tutto dalla redazione vi diamo appuntamento alle prossime news

