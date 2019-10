Ultime Notizie Roma del 09-10-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale and when ritrovate l’ascolto dalla relazione da Francesco Vitale in studio via libera della commissione bilancio del Senato la nota di aggiornamento al Def che oggi sarà all’esame dell’aula di Palazzo Madama dubbi Intanto arrivano sulle coperture della manovra economica troppe le risorse che dovevano recuperare dall’evasione fiscale secondo Corte dei Conti bankitalia a Lussemburgo riunione dell’eurogruppo il ministro dell’economia Gualtieri vedrai commissario europeo moscovici Alitalia Oggi sciopero del personale Navigante a Palazzo Chigi il tavolo su una serie di Rai dell’artiglieria sono stati compiuti dalla Turchia nelle ultime ore contro postazioni bordo Siria nel nord della Siria SOS dell’eufrate lo riferisce l’osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria che cita fonti locali l’osservatorio precisa che i bombardamenti di artiglieria si sono verificati nella notte nella località di Nizza lungo il confine tra Turchia e Siria Nella località di Mina teatrale quella frontiera turca via libera al taglio dei parlamentari realeche riduce deputati da 330 400 i senatori del 315 e 200 è stato approvato con 553 6 14 9 2 astenuti Il MoVimento 5 Stelle esulta i cittadini la definisce Di Maio abbiamo detto sì non quadro di garanzie istituzionali precisa Zingaretti è il Ministro dei rapporti con il Parlamento di INCA Aprea connettivi in chiave di legge elettorale aspettando modifiche si apre il confronto sul referendum confermativo è sulla riforma della legge elettorale Oggi intanto l’elezione del presidente del copasir trapano e al di sopra della legge la Casa Bianca sappia che continui tentativi di nascondere la verità sull’ abuso di potere sarà considerato un ulteriore prova di ostruzione alla giustizia così la speaker della camera Nancy pelosi dopo che Trump ha annunciato che non collaborerà con l’indagine per un possibile impeachment Intanto un sondaggio riferisce che il 55% degli americani si dice favorevole l’inchiesta la Cina sollecita comfort agli Stati Uniti a fermare immediatamente i giudizi responsabili sulla questione dello xinjiang e rimuovere il prima possibile le 28 in piùdalla lista nera del Commercio americano con l’accusa di violazione dei diritti umani la decisione di Washington ha fatto tornare l’incertezza sui negoziati con Pechino sui dazi intanto anche Apple è nel mirino di Pechino per l’app di Dylan Kong che traccia l’attività della polizia nel mezzo delle proteste però democrazia che sfottono la città intendono Essere complice dei rivoltosi si chiede il quotidiano del popolo ed era l’ultima notizia buon proseguimento di appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa