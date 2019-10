Ultime Notizie Roma del 09-10-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale è ben ritrovate l’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio è morto Filippo Penati ex presidente della provincia di Milano sindaco di Sesto San Giovanni e capo della segreteria di Pierluigi Bersani quando era segretario del PD aveva 67 anni dal 2011 scende giudiziari sul cosiddetto sistema Sesto per cui è stato poi assolto è in parte prescritto lo scorso luglio quando la Corte dei Conti della Lombardia lo condanna in appello insieme ad altre 11 persone per la compravendita del 15% delle azioni della milano-serravalle dal Gruppo Gavio che risale al 2005 menati rivelò la sua malattia un anno fa mi è stato riscontrato un cancro i medici concordano che anche Conseguenza della mia vicenda giudiziaria non hanno sto combattendo Questa è la sfida più importante della mia vita e rientrano gli incentivi per i prodotti sfusi alla spina Cambia ancora lei con rottamazione per le aree più inquinate non c’è più il taglio graduale i sussidi postle principali novità dell’ultima versione della bozza del decreto clima non più contemplato una formulazione verde per il chip e più sostanza per la parte i rifiuti le disposizioni per il superamento delle infrazioni europee in materia ambientale e la norma sulla rottamazione il buono mobilità è previsto per ricambi di auto motocicli vale €1500 per i primi €500 per i secondi i militanti curdi hanno due opzioni si possono disertare oppure Noi dovremmo fermarci lì dal interrompere i nostri sforzi di contrastare l’isis parlando dell’imminente offensivo oltreconfine che sta preparando la Turchia fa sapere che proseguono i trasferimenti verso la frontiera le fermate bianchera Infatti non hanno ancora attraversato il confine turco Siriano citando fonti locali l’osservatorio Nazionale diritti umani in Siria fa sapere che una serie di Raid di artiglieria sono stati compiuti dalla Turchia su base siriana nel nord della Siria Cambiamo argomento la Whirlpool è disponibile a riprendere il confronto ed è pronta a considerare la sospensione della procedura di cessione di ramo d’azienda fino e non oltre il 31 ottobre l’annuncioil ponte si apprende nell’incontro con i sindacati a Palazzo Chigi sulla situazione dell’azienda e far sapere alle delegazioni che chiedono per azienda ritiri la procedura di cessione dello stabilimento di Napoli dove lavorano 430 persone che il Governo è disponibile a fare il possibile per sostenerli lavorare per il futuro e livelli occupazionali il suo messaggio è in corso lo sciopero di 24 ore dei piloti e assistenti di volo Alitalia indetto dalla federazione che riunisce lavoratori aderenti ampar-ampar ANP sono previste due fasce di garanzia dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21 i voli cancellati dall’Italia sono 198 la compagnia annullato anche alcuni collegamenti nella serata di ieri nella prima mattinata di domani le liste dei voli cancellati sono pubblicate sul sito di Alitalia e dopo il via libera della commissione bilancio del Senato la nota aggiornamento al Def all’esame dell’aula l’impegno del governo e per una riduzione del cuneo fiscale il rilancio degli investimenti per infrastrutture il sostegno e rafforzamento del Sistema Sanitario del Welfare il sostegno alle famiglie spiega il senatore di Leucaillustrando il testo dubbi da bankitalia upb e Corte dei Conti sulle coperture troppe le risorse Che sistema di recuperare dell’evasione fiscale a Lussemburgo riunione per l’eurogruppo il ministro Gualtiero vedrai come europeo moscovici erano 40 anni che si trovava a tagliare 345 parlamentari ieri ci siamo riusciti molti che mi fermano per strada non ci credono però è legge dello Stato è stata votata per l’ultima volta e questo ci permetterà di risparmiare circa €300000 al giorno dice Di Maio sul voto di ieri Ora il confronto sul referendum confermativo è sulla riforma della legge elettorale oggi te lezione del presidente del copasir stampa non è al di sopra della legge la Casa Bianca sappia che continui tentativi di nascondere la verità sull’ abuso di potere saranno considerati un ulteriore prova di ostruzione alla giustizia così la speaker della camera Nancy pelosi dopo che annunciato che non collaborerà con indagini per un possibile impeachment Intanto un sondaggio and Wall Street Journal riferisce che il 55% degli americani si dice favorevole all’ inchiestal’ultima notizia buon proseguimento di ascolto in linea alla regia

