Ultime Notizie Roma del 09-10-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio si è spento nelle scorse ore Filippo Penati una vita dedicata alla politica sotto le insegne del Partito Comunista prima del Partito Democratico poi nato a Monza nel 1952 sindaco di Sesto San Giovanni le porte di Milano per due mandati dal 1994 al 2001 poi è presidente della provincia di Milano nel 2004 fino al 2009 Nel biennio 2009-2010 il capo della segreteria politica della loro segretario Pierluigi Bersani questi suoi incarichi pubblici più significativi è stato dirigente sportivo nel maggio 2017 diventa presidente della Guess basket società di femminile di Sesto San Giovanni sua città di adozione proprio nella Stalingrado d’Italia appena ti si è spento Nella notte tra il 8 e il 9 ottobre Era da tempo malato di cancro cambiamo ArgoRicambia la norma sulla rottamazione alle auto oltre a quelle entrano le moto e sono previsti anche incentivi a chi rinuncia al vecchio motorino queste tra le principali novità previste dalla nuova bozza del decreto prima che giovedì a prenderla sul tavolo del Consiglio dei Ministri secondo quanto si apprende l’ultima bozza del DL prevede anche 20 milioni delle sirene con scuolabus per asili ed elementari un buono mobilità chi vive nelle zone più inquinate in TV per i prodotti sfusi alla spina voltiamo ancora pagina andiamo a parlare del taglio dei Carla mentari come cambia il Parlamento della Repubblica italiana e partiamo dai numeri di Behrami del parlamento dopo la sforbiciata la camera passerà da 630 a 400 deputati mentre il Senato da 315 a 200 letti over una riduzione rispettivamente di 230 E 115 membri oltre un terzo del totale attuale che mi dai, 5% Questo significa che gli amici kg di Montecitorio di Prato Madame saranno decisamente meno gremiti sono oltre20 voli nazionali e internazionali cancellati Tra ieri oggi e domani dall’Italia causa degli scioperi nel settore del trasporto aereo proclamati da diverse sigle sindacali per l’intera giornata di oggi Alitalia per sapere che come conseguenza delle cancellazioni di voli del 9 ottobre per lo sciopero di 24 ore la compagnia è stata costretta ad annullare anche alcuni collegamenti nella serata del 8 ottobre nella prima mattinata del 10 ottobre se parliamo di un caso di un giovane Piacentino di 19 anni che ti trovi in carcere a Bangkok in Thailandia dallo scorso 29 agosto accusato di aver rubato una valigia all’aeroporto della capitale thailandese Il ragazzo ha scritto una lettera fatta recapitare Grazie una persona inglese presente al Toretto il padre non si dà pace e spera in una veloce risoluzione del caso il processo è previsto per la prossima settimana il diciannovenne avrebbe perso 10 kg si trova in gel con altri 50 detenuti abbiamo sentito il parere dell’avvocato dello Stato Giulio bacosi Presidente dell’Associazione democrazia nelle regolestazione che vivo quando la famiglia decidiamo di andare all’estero per un approfondimento culturale per diletto per entrambi conosco le leggi quel paese che uno di noi dovesse commettere un errore a cosa cercherebbe è vero che in Italia almeno a partire da una nota pronuncia della Corte Costituzionale del 1988 l’ignoranza della legge penale E scusa e dopo io la non è punito laddove si tratti di una ignoranza inevitabile ma è così anche per paese che ci ospita è si tratta del vero nodo legato all’immigrazione chi accede in un paese che non dovrebbe conoscere e rispettare le regole di quel paese è quel paese dovrebbe essere che fate in primis ti far conoscere le proprie regole giunge sul suo territorio ed in secundis di farle rispettare sia Chi ci arriva come straniero quanto tu non stato rendi Oscure ed inaccessibile proprio regole tanto tu la relativa ignoranza arixtra emivitaA quale comunque richiesto uno sforzo di consapevolezza di quelle regole aspettiamo che la vicenda del nostro giovane connazionale ci sono al più presto Intanto cerca di trarne qualche insegnamento È tutto Buon proseguimento di ascolto la linea fa tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa