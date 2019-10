Ultime Notizie Roma del 09-10-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione Apri l’ Luigi in studio spari davanti alla Sinagoga di alle nell’est della Germania dove due persone sono state uccise secondo il sito del quotidiano Bild è stata anche lanciato una bomba al cimitero ebraico polizia ha annunciato di aver fermato una persona esortando la popolazione restare vigile lo sparatore vestito da militare descritto da un testimone esploso colpi contro una Doner una tavola calda proseguono da parte turca le attività di preparazione dell’annunciata invasione in Siria con trasferimenti di truppe verso la frontiera materana Chiedi ad Andrea moderazione e la mette in guardia dalle intervenire oltre confine e mentre l’esercito iraniano Avvia un’esercitazione militare nel nordovest del paese al confine con la Turchia quest’ultima aperte Le Milizie curde o disertano onoi dobbiamo fermarli dal interrompere i nostri sforzi di contrastare l’isis Ma le autorità il curdo Siriano e annunciano una mobilizzazione è allerta generale il governo ritiene soddisfacenti e non risolutivi contenuti della lettera di Whirlpool sulla quale l’azienda ha comunicato di voler sospendere la cessione dei rami d’azienda di Napoli fino al 31 ottobre lo si legge in una nota di Palazzo Chigi dopo l’incontro con i sindacati con te patuanelli hanno deciso di avviare un’interlocuzione con i vertici di Whirlpool per capire se ci siano ulteriori elementi di novità il governo ritiene indispensabile sollecitare gli stessi vertici a far chiarezza si legge nella nota sono stati condannati a 16 anni gli autori dell’ aggressione al nuotatore Manuel bortuzzo e alla fidanzata Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano erano accusati di duplice tentato omicidio il Gup ha riconosciuto la premeditazione le violenze risalgono alla notte tra il 2 e il 3 febbraio scorso nel quartiere AxaRoma bortuzzo raggiunto da un proiettile rimasto paralizzato alle gambe è tutto dalla redazione Vi auguro un buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa