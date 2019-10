Ultime Notizie Roma del 09-10-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio ho iniziato l’operazione l’attacco della Turchia in Siria con un raid colpite alcune aree civili panico tra la popolazione nella regione l’ho apprezzato un portavoce dei Combattenti curdi nel nord della Siria esplosioni Nella località siriana di Stalin alla frontiera con la Turchia in mattinata Ankara aveva annunciato le preparazioni i militanti curdi possono disertare oppure Noi dovremmo fermarli dal interrompere i nostri sforzi di contrastare l’isis hanno riferito le forze armate di Ankara l’iran aveva chiesto la Turchia moderazione mettendola in guardia dal intervenire oltreconfine è scomparso questo oggiPenati ex presidente della provincia di Milano sindaco di Sesto San Giovanni e capo della segreteria di Pierluigi Bersani quando era segretario del PD aveva 67 anni dal 2011 le vicende giudiziarie sul cosiddetto sistema Sesto per cui poi è stato assolto in parte prescritto lo scorso luglio quando la Corte dei Conti della Lombardia lo condannò in appello insieme ad altre 11 persone per la vendita del 15% delle azioni della milano-serravalle dal Gruppo Gavio che risale al 2005 Penati rivelò la sua malattia un anno fa mi è stato riscontrato un cancro e medici concordano anche Conseguenza della mia vicenda giudiziaria aveva detto Penati in Germania spari davanti alla Sinagoga di all’Enel est del paese dove due persone sono state uccise se il sito del quotidiano Bild è stata lanciata anche una bomba al cimitero ebraico la polizia annunciato di aver fermato una persona esortando la popolazione arrestare vigile per sparatore vestito da medescritto da un testimone sposo colpi contro McDonald’s una tavola calda parliamo adesso di scuola l’approvazione del decreto salvaprecari viste non soddisfa al sindacato scolastico per polemiche anche tra il personale scolastico percario supplenti perché esclude le categorie di insegnanti con più esperienza ad esempio coloro che hanno maturato alcuni anni di servizio sono esclusi anche coloro che insegnano nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria sentiamo Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF lo tiene veramente non è congrua perché è una goccia 24 mila assunzioni senza parlare degli altri 200mila precari che vengono chiamati da sola cucinare scuole significa non avere capito tutto Come risolvere il problema anche fallire ben chiare come risolverlo lo abbiamo lo considerano a chiedere per caso anche con una manifestazione di piazza è conosciuto generale perché non si possono fare concorsi ordinari concorsi straordinari e tenere sempre i precari Addirittura il numeroa 10 anni Ecco perché anche se chiede immediatamente che sono riaperte le graduatorie d’istituto a tutti e cinque voglioinsegnare via personalmente ma soprattutto utilizza anche per le assunzioni in ruolo problema che si è avuta anche quest’anno di 30 mila cattedre su 50.000 deserto durante le consultazioni non era mai avvenuto è tutto dalla redazione buona serata

