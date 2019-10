Ultime Notizie Roma del 09-10-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio a Turchia alla fine è attaccato Raid in Siria che caccia turchi hanno volato sull’area di panico tra la popolazione nella regione sono state colpite aree civile dicono Le Milizie curde attacco ha fatto scattare reazione della comunità internazionale Dopo l’appello del gran a tenere modera le parole di Putin dalla Russia alla luce dei piani per condurre un’operazione militare Putin ha invitato i partner Turchia Rifletti attentamente sulla situazione in modo da non compromettere gli sforzi congiunti per risolvere la crisi siriana riporta il Cremlino dall’Italia ha parlato il ministro degli Esteri Di Maioazioni unilaterali rischiano solo di pregiudicare i risultati raggiunti nella lotta contro la minaccia terroristica a cui l’Italia ha dato un significativo contributo nell’ambito della coalizione anti daesh e destabilizzare la situazione sul terreno ha detto Di Maio dall’Unione Europea ha parlato il presidente della commissione europea rivolgo un appello alla Turchia affinché blocchi l’operazione militare in corso militare non porta mai a buoni risultati ha detto Jean Claude junker Cambiamo argomento Il deputato leghista Raffaele Volpi è stato eletto presidente del copasir nelle elezioni a scrigno segreto avrebbe ottenuto 6 voti la maggioranza assoluta dei 10 componenti del comitato richiesta per diventare presidente non risulta alcuna informativa al Quirinale sul caso in argomento anche perché il Quirinale riceve abitualmente notizia di singole operazioni in collaborazione in corso tra Paesi alleati così Fonti del Quirinale su una presunta informativa da Palazzo Chigi sulle richieste dell’amministrazione Trump al governoitaliano collegata alla vicenda Russia Gate Alitalia parlato Luciano Benetton azionista di Atlantia L’obiettivo è dare un futuro a dall’Italia non un rinvio una soluzione transitoria ha detto a margine di un evento a Londra in linea di principio ha visto ciò che ha fatto Lufthansa nell’acquisizione di altri vettori sostanza molte esperienze anche il progetto Alitalia dovrebbe passare attraverso Chi ha esperienza tecnica di gestione aggiunto Benetton andiamo in chiusura pronta la prima bistecca spaziale è stata stampata in 3D sulla stazione spaziale internazionale a partire da poche cellule di bovino adatta per essere consumata dall’uomo e ottenuta senza macellazione la carne stampata In orbita il risultato di un esperimento guidato da un’azienda di Diana e condotto in collaborazione con un’azienda russa e due americani è tutto dalla redazione Vi auguro una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa