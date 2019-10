Ultime Notizie Roma del 09-10-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera della redazione formazione Gabriella Luigi in studio la Turchia alla fine ha attaccato la Siria Raid nei territori nei pressi del Confine sull’area di ras cacciano volato e colpito aree civili lo fanno sapere Milizie curde riportando di panico tra la popolazione del Regione dopo l’invito dell’Iran ad Ankara a moderare i toni si alza anche la comunità internazionale con il premier italiano Giuseppe Conte che dice queste iniziative possono portare ad una ulteriore destabilizzazione della Regione ultime ha parlato con il presidente erdogan invitando i partner Turchia riflettere attentamente sulla situazione in modo da non compromettere gli sforzi congiunti per risola crisi siriana dall’Unione Europea ha parlato il presidente della commissione europea Jean Claude junker che ha rivolto un appello alla Turchia affinché blocchi l’operazione militare in corso è militare non è mai una soluzione ha detto il presidente della commissione europea in Germania c’è stata una sparatoria quest’oggi alla Sinagoga di all’Enel est del paese due persone sono stati secondo il sito del quotidiano Bild è stata lanciata anche una bomba al cimitero ebraico una bomba carta La polizia ha annunciato di aver fermato una persona esortando la popolazione arrestare vigile sparatore era vestito da militare esploso colpi contro $1 vero una tavola calda sono stati condannati a 16 anni gli autori dell’aggressione alle nuotatore Manuel bortuzzo e la fidanzata Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano erano accusati di duplice tentato omicidio il Gup ha riconosciuto la premeditazione le violenze risalgono alla notte tra il 2 e il 3corso nel quartiere Axa Roma bortuzzo raggiunto da un proiettile rimasto paralizzato alle gambe andiamo in chiusura con la scuola parliamo del concorso di via le prime due prove scritte si svolgeranno nella prima settimana di novembre ma è polemica sui criteri di valutazione sentiamo Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF e quando il bando bisogna 7 su 10 21 trentesimi per poter passare dalla valutazione alla prima alla seconda prova scritta secondaria se no perché nelle prove intermedie all’interno degli iscritti Wikipedia da toccare con la sufficienza e vale il voto complessivo 15 anni 70 lanciare un nuovo ricorso per fare in modo che viene recepito la normativa anche nella valutazione dei candidati dopo aspettiamo dalle frasi sapere se i nostri ricorsi presentati da far partecipare agli Uffizi indiano prenotazione estive sia il sentimento5 anni si è facente funzione visto che nell’impresa firmata tra raggiungermi Sindacale firmataria di contratto e il Ministero e ti vuole proprio fare un concorso riservato agli attuali ricorrenti Una cosa è certa Ci sono tantissimi facente funzione DSGA addirittura la ferrovia e sale che Ministero ha firmato un accordo con le organizzazioni sindacali ammettendo persino i precari nella fare del paziente funzione DSGA Questo significa che non è super calma e c’è la polizia non ha mai grado di rispondere alle esigenze è tutto dalla redazione buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa