Ultime Notizie Roma del 09-10-2021 ore 07:10

romadailynews radiogiornale venerdì 8 ottobre Buongiorno dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Cinema e Teatri Torno al 100% il governo approva all’unanimità le riaperture discoteca al 75% all’aperto al 50% al chiuso in vigore dal 11 ottobre inasprimento delle sanzioni nel caso in cui non vengono rispettati dai gestori i nuovi limiti primo faccia a faccia fare presidente del consiglio Mario Draghi leader della Lega Matteo Salvini per la ricomposizione della frattura nella maggioranza all’interno del governo dopo lo strappo della Lega che non aveva partecipato al consiglio dei ministri che aveva provato la delega fiscale L’incontro è durato un’ora la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Firenze che 28 aprile scorso ha condannato a 3 anni Alessandro Albertoni Luca vanneschi per tentata violenza sessuale su Martina Rossi La giovane studentessa genovese è morta il 31011 precipitando dal sesto piano di un albergo a Palma di Maiorca dove era in vacanza con le amiche voltiamo pagina è stato ritrovato il bambino di 5 anni rapito martedì scorso a Padova dal padre un rumeno che contro i complici l’aveva strappato dalle braccia della madre per poi fuggire secondo le prime informazioni l’uomo il figlio sarebbero stati rintracciati dalla polizia rumena a bordo di un treno lo confermano fonti investigative italiane non si conoscono Al momento le togli i carabinieri erano sulle tracce dei sequestratori il piccolo era stato prelevato martedì mattina da un commando di 4 uomini ieri a Limena in provincia di Padova i militari dell’arma avevano recuperato il furgone usato per il sequestro tennis Salvatore Caruso e Martina Trevisan a si qualificano al secondo turno dei tornei ATP e WTA Indian Wells in California il ventottenne siciliano numero 135 al mondo ha battuto all’esordio tabellone principale diciottenne statunitense Zachary svajda per 63 61 mentre la ventisettenne Toscana numero 66 ha superato col punteggio di 64 67 64 dopo quasi 4 ore23enne Ceca Maria bukova E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa