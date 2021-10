Ultime Notizie Roma del 09-10-2021 ore 10:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione ancora un buon giorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio in apertura il via libera da parte del Ministero della Salute con una circolare alla somministrazione della terza dose per le categorie più fragili della popolazione per gli over 60 a patto che il primo ciclo vaccinale sia terminato da almeno sei mesi così si legge nella circolare alla luce delle ultime deliberazioni di Ema intanto Secondo i dati mancano ancora 8 milione e 400mila italiani alle vaccinazioni sono al 15 al 54% della popolazione vaccinabile che non ha ancora ricevuto nemmeno la prima dose i nostri sforzi congiunti ci hanno aiutato a tenere sotto controllo la pandemia in molti paesi a darci la speranza che la sua fine sia in vista così il premier Mario Draghialessandrite b20 che rappresenta le 6 milioni e mezzo di imprese della comunità economica dei paesi del G20 da lì ha lanciato anche il suo appello all’impegno di tutti le imprese i governi dovrebbero collaborare per affrontare il cambiamento climatico abbiamo bisogno di finanziamenti privati su larga scala insieme a maggiori investimenti pubblici per accelerare la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio ha detto draghi parliamo di covid superata soglia 600 mila decessi in un anno e mezzo di pandemia lo ha annunciato il Ministero della Salute brasiliano il Trend dei decessi registra un calo progressivo con l’avanzare della campagna di vaccinazione il paese Resta al secondo al mondo per numero di vittime dopo gli Stati Uniti in chiusura a calcio nazionale Nations League domani L’Italia sarà impegnata nella finale terzo posto contro il Belgio la finale per il primo posto saràSpagna e Francia intanto cinque azzurri Bonucci Chelini Donnarumma barella e Jorginho sono in Lizza per il Pallone d’Oro France Football assegnerà il prestigioso per il prossimo 29 novembre con una cerimonia è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa