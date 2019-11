Ultime Notizie Roma del 09-11-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale un buongiorno della azione Gabriella Luigi in studio appuntamento con l’informazione ieri le proteste degli operai cittadini di Taranto davanti allo stabilimento ex Ilva un lungo botta e risposta altre telecamere tra loro ed il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte Ci sono stati momenti di tensione non ho la soluzione in tasca detto il Presidente del Consiglio alla scadenza del dottore concordata Palazzo Chigi tace l’azienda arcelormittal e malgrado il pressing del governo adempie ai suoi impegni ha detto il ministro Di Maio si chiamano fuori gli indiani in dal si guarda acquirenti cinesi Ma si pensa anche alla nazionalizzazione del mercato fallisce tocca lo Stato afferma il ministro pugliese delle regioni boccia ilunareti Milano ha condannato a 7 anni e sei mesi Giuseppe mussari ha 7 anni e 3 mesi Antonio Vigni e ha 4 anni e 8 mesi Gianluca Baldassarri ex vertici di MPS 3D per le presunte irregolarità nelle operazioni della banca Senese tra il 2008 e il 2012 per coprire le perdite dovute l’acquisizione di Antonveneta i giudici hanno anche risposto confische per oltre 150 milioni di euro nei confronti di Deutsche Bank compresa la filiale londinese e nomura una condanna Incredibile svanirà in appello la difesa di mussari al quale non sono state concesse attenuanti il comune di Predappio nega il contributo la partecipazione di un ragazzo della scuola superiore al progetto promemoria Auschwitz treno della memoria non siamo contrari di del sindaco a questi tre anni vanno solo da una parte noi non intendiamo collaborare con chi si dimentica di tutto il restosulla decisione fa rabbrividire dice ministro Franceschini del PD parla in saldo La senatrice a vita Liliana Segre Non mi aspettavo la scorta sono una vecchietta non ho mai chiesto e non pensavo Mai l’avrei avuta ha detto la domanda sulla commissione risponde vedremo Quale sarà il mio ruolo vorrei che fosse una commissione contro l’odio c’è un atmosfera di odio odio è una parola terribile ha detto Liliana Segre lo Sporting chiusura calcio e Serie A ieri sera l’anticipo della dodicesima di campionato 3 a 1 tra Sassuolo e Bologna oggi in campo Brescia Torino alle 15 inter-verona alle 18 e napoli-genoa alle 20:45 è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa