Ultime Notizie Roma del 09-11-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale un buongiorno della missione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio 9 novembre il giorno della Libertà si celebra ufficialmente quest’oggi la ricorrenza che ricorda la battaglia del muro di Berlino a 30 anni dell’evento storico del 1989 momenti di commemorazioni ufficiali in tutta Italia vicenda ex Ilva il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ieri tra gli operai cittadini di Taranto davanti allo stabilimento ex Ilva un lungo botta e risposta davanti alle telecamere con la folla fatto anche di momenti di tensione non ho la soluzione in tasca detto con te intanto alla scadenza delle 48 ore concordata Palazzo Chigi tace l’azienda arcelormittal e malgrado il pressing del governo adempie ai suoi impegniil leader pentastellato Di Maio si chiamano fuori gli indiani Digital si guarda ad acquirenti cinesi Ma si pensa anche alla nazionalizzazione se il mercato fallisce tocca lo Stato afferma il Ministro delle regioni boccia negli Stati Uniti Washington non ha detto sì alla Cina su una riduzione graduale di darsi nell’ambito della mini accordo commerciale tra i due paesi lo afferma il presidente americano Donald Trump e sottolineando che la Cina vuole una riduzione parziale dei dazi imposti parole che provocano uno scossone sulle borse mondiali all Street ha accentuato le perdite in Spagna cappello del premier ad interim Pedro Sanchez che chiede un mandato chiaro per un governo monocolore in grado di superare l’impasse politica in cui il paese è precipitato il paese al voto per la quarta volta in quattro anni domenica non siamo convocati alle urne per rispondere agli orientamenti della politica ed è che gli spagnoli hanno già assegnato la maggioranza al p.so e ciò che è in cuiSe abbiamo un governo o no Ha detto Sanchez lo Sporting chiusura calcio e Serie A ieri sera l’anticipo della dodicesima di campionato Il Sassuolo ha battuto il Bologna in casa per 3 a 1 oggi in campo brescia-torino alle 15 inter-verona alle 18 e napoli-genoa 20:45 tutto della redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa