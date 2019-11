Ultime Notizie Roma del 09-11-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio il 9 novembre di 30 anni fa cadeva il muro di Berlino il simbolo della fine della Cortina di ferro del mondo diviso in due blocchi atomici della riunificazione della Germania era stato preparato e preannunciato dalle fughe estive di tedeschi orientali attraverso Ungheria e Cecoslovacchia oggi commemorazioni in tutta Italia c’è un fermo nelle indagini dei Carabinieri per l’esplosione della cascina di quargnento in provincia di Alessandria che ha causato la morte di 3 Vigili del Fuoco e carabinieri mantengono ancora il riserbo sull’identità della persona indiziata Delitti di disastro doloso omicidio e lesioni qualche Certo che fino a tarda notte è stato ascoltato Giovanni vincenti il proprietario della cascina esplosa questa mattina conferenza con il profil premier Giuseppe Conte ieri ha affrontato la protesta e le speranze di ambientalisti operai cittadini di Taranto davanti allo stabilimento ex Ilva un lungo botta e risposta davanti alle camere con la folla ha fatto anche di momenti di tensione non ho la soluzione in tasca ha detto il Presidente del Consiglio la scadenza delle 48 ore concordate a Palazzo Chigi tace l’azienda Art loro malgrado il pressing del governo adempia ai suoi impegni è stato l’appello del ministro Di Maio si chiamano fuori gli indiani di cinghiale si guarda da acquirenti cinesi Ma si pensa anche la nazione se mercato fallisce tocca lo Stato Ha detto il ministro pugliese delle regioni boccia lo sport in chiusura Yannick sinner non si ferma più il diciottenne tennista di San Candido si prende con la forza la finale delle egp next-gen e l’azzurro numero 93 del ranking mondiale ha battuto in rimonta al servo miomir kecmanovic dopo averla classifica internazionale la azzurrino continua a lasciare il segno e oggi sul veloce indoor della Allianz Cloud Milano contenderà il Trofeo ad Alex De minaur l’australiano numero di Lotto del ranking e con 3 titoli ATP vinti nel 2019 è il favorito per il calcio ieri sera la vittoria del Sassuolo 3 a 1 sul Bologna nel primo anticipo della dodicesima giornata di campionato oggi altri tre anticipi Brescia Torino alle 15 inter-verona alle 18 napoli-genoa 20:45 è tutto della redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa