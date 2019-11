Ultime Notizie Roma del 09-11-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale in studio Roberta Frascarelli c’è una tentata frode all’assicurazione dietro la tragedia di quargnento per la quale i carabinieri hanno fermato la scorsa notte Giovanni Incerti proprietà della Cristina esplosa in cui sono morti Tre Vigili del Fuoco lo rende noto il procuratore di Alessandro e riso cioè ieri nel corso di una conferenza stampa l’uomo fermato ha confessato negando però di voler uccidere la moglie di Giovanni Vincenzo indagato a piede libero rende noto il procuratore gioia e picconate abbracci e idranti sbarre che si alzano i fiumi che sfociano nella libertà Leopardi stordimento prodotto dall’onda d’urto del treno della storia quando passa sferragliando e fischiando così sonoramente da rendere impossibileper te nella notte della caduta del muro di Berlino Treccani fa tutto questo e definirla storiche quasi riduttivo era il 9 novembre 1989 possiamo Ragusa avrebbe ucciso a pugni la madre al culmine di una lite per futili motivi ma è stato arrestato oggi dai carabinieri di Ragusa i militari hanno eseguito stamane un provvedimento cautelare in carcere emesso dall’autorità giudiziaria nei confronti di un quarantottenne accusato dell’omicidio della madre l’anziana donna era stata colpita ripetutamente con violenza a mani nude dal figlio ricoverato in ospedale in condizioni critiche la vittima però dopo settantasettenne miliardario Michael Bloomberg e tre volte sindaco di New York ha presentato la sua candidatura alle primarie a m per la casa bianca in Alabama dove serve mi scadono rimaniate non ha ancora annunciato di voler correre dopo una prima rinuncia la scorsa primavera ma in questo modo ti lascio aperta la porta per farlo centinaia di migliaia di persone sono scese nuovamentePiazza Santiago del Cile in varie città del paese Quando ormai la protesta sociale antigovernativa dura da tre settimane come nella manifestazione del 25 ottobre quando la polizia dico la cifra di 1,2 milioni di manifestanti Piazza Italia è il punto di raccolta della gente soprattutto giovani che riferisce il portale Animal ha riempito tutte le strade di riversandosi pacificamente sul Alameda en el Parque bustamante Ma i media cioè ne hanno sottolineato che non è stata solo la capitale a protestare ed è tutto grazie per averci seguito e vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa