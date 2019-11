Ultime Notizie Roma del 09-11-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli c’è una tentata frode all’assicurazione dietro la tragedia di quargnento per la quale i carabinieri hanno fermato la sforzata Giovanni vincenti il proprietario della cascina esplosa in cui sono morti Tre Vigili del Fuoco lo rende noto il procuratore di Alessandro Errico cioè nel corso della conferenza stampa l’uomo fermato ha confessato nel era l’intenzione di voler uccidere la moglie di vincenti e invece indagata a piede libero Giovanni Vincenzi e la moglie ha spiegato il procuratore di Alessandria erano fortemente indebitati lo scorso agosto ha spiegato l’assicurazione dell’edificio era stata estesa al fatto doloso il premio massimale era di un milione e mezzo di euro altro incendio di un locale Centocelle dove alcuni giorni fa un rogo ha distrutto la libreriaci sta la pecora elettrica già data alle fiamme mesi fa ad andare a fuoco il Baker in via dei Ciclamini Dai primi accertamenti lato potrebbe essere doloso la serranda è stata divelta e ci sono tracce di liquido infiammabile sul posto polizia e carabinieri con questo sono quattro locali andati a fuoco nel quartiere di Centocelle in pochi mesi arcelormittal ci ha detto licenzia 5000 dipendenti anche con lo scudo penale quindi questo tema un ristoratore di Matteo ora non esiste che un’impresa che sbaglia i conti fa pagare le cambiali ti ha firmato allo stato se le paga lei le deve dare i pacchi lo ha detto il ministro degli Esteri capo politico 5 Stelle Di Maio al gr1 Conte affronta la protesta e le speranze di ambientalisti operai cittadini di Taranto davanti allo stabilimento ex Ilva lunga batte risposta davanti alle telecamere con la folla fatto anche di momenti di tensione non ho la soluzione in tasca ha detto il Presidente del Consiglio Crosa ad alta quota ieri pomeriggio suelicottero del 118 in Gallura una donna residente alla Maddalena Sassari e partorito la propria bambina Sul volo di emergenza che non stava trasportando dall’ ospedale Paolo Merlo alla cittadina sul lato dove manca il punto nascita all’ospedale di Olbia la piccola è nata con l’assistenza dell’equipe medica del 118 proprio mentre l’elicottero stava per atterrare ad Olbia biglietto evento riporta ancora una volta ha di attualità la mancanza di un punto nascita sull’isola di La Maddalena carenza che nei giorni scorsi l’assessore regionale alla sanità Mario Nieddu bruciato di voler risolvere con la riapertura dei reparti sia la Maddalena che a Tempio Pausania ed è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa