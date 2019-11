Ultime Notizie Roma del 09-11-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione Inna studio Roberta Frascarelli Giovanni vincenti il proprietario della cascina di quargnento nella esplosione sono morti Tre Vigili del Fuoco poteva evitare la tragedia spiega il procuratore di Alessandria Enrico Cieri la notte della tragedia Vincenzi è stato informato da un carabiniere che il primo incendio era quasi Donato spiega il magistrato vincenti non ha detto che all’interno della casa c’erano altri 5 bombole che continuavano a far fuori ragazza era intorno all’una ci sarebbe stata mezz’ora di tempo per evitare la tragedia Giovanni vincenti Inoltre crollato confessando le proprie contabilità dell’esplosione della cascina di fronte al ritrovamento del manuale d’istruzione del timer utilizzato per innescare le bombole del gas del foglietto di utilizzo del timer era sul comò in camera dail magistrato è stato questo elemento indurlo alla confezione l’Europa senza più muri di divisione di odio è una grande opportunità per consentire i suoi cittadini di essere padroni del proprio destino di metterlo a confronto in un dialogo di pace con le aspirazioni dei popoli e delle culture di altri continenti così Sergio Mattarella in un messaggio per il trentennale della caduta del muro di Berlino la vicenda dei tre pompieri morti nell’esplosione della cascina ad Alessandria Ma ancor prima quella degli agenti uccisi in questura Trieste ha rimesso al centro del dibattito anche politico la questione e morte di pubblici ufficiali nel compimento del loro lavoro per tempo in Parlamento si discute di una legge sulle vittime del dovere che in sostanza estenda a queste persone loro familiari le tutele previste per ultime del terrorismo la vitamina E acetato un ingrediente aggiunto e prodotti a base di tetra Idro cannabinolo uno dei maggiori principi attivi della cannabis è stata identificatacausa molto forte nelle malattie collegate alle sigarette elettroniche che hanno fatto ammalare negli Stati Uniti 2000 51 persone o chiudendone una quarantina Lo ha reso noto l’agenzia per il controllo e la prevenzione delle malattie lasciando però aperta l’ipotesi che altre sostanze chimiche o tossine possono causare gravi malattie respiratorie altro incendio di un locale Centocelle di Roma dove alcuni giorni fa un rogo aveva distrutto la libreria antifascista l’app elettrica già data alle fiamme mesi fa Poi questa volta è il Baraka Bistrot in via dei Ciclamini E dai primi accertamenti lato potrebbe essere doloso la serranda è stata divelta e ci sono tracce di liquido infiammabile e tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

