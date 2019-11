Ultime Notizie Roma del 09-11-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale sabato 9 Appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno c’è un fermo nelle indagini dei Carabinieri per l’esplosione nell’alessandrino che ha causato la morte di 3 Vigili del Fuoco si tratta del proprietario della cascina Giovanni vincenti Roma confessato negando però l’intenzione di voler uccidere ha detto il procuratore di Alessandria in una conferenza stampa c’è una tentata frode all’assicurazione dietro la tragedia la moglie di Vincenzo indagato a piede libero l’esplosione doveva essere una sola Ma l’errore nella programmazione delle timer collegata le bombole del gas ha provocato la tragedia che vincente avrebbe potuto evitare dopo il primo incendio non disse che all’interno della casa c’era un altro e 5 bombole Cambiamo argomento troppe persone furono vittima della dittatura lo ha detto la cancelliera Angela Merkel ha la commemorazione per i 30 annidella caduta del muro di Berlino ricordo le persone che furono uccise su questo muro perché cercavano la libertà aggiunto Merkel e parlando nella cappella della riconciliazione l’Europa senza più muri di divisione di oggi è una grande opportunità scrive in un messaggio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’economia alle 5 grandi Banche italiane hanno danneggiato 8,7 miliardi di utili nei primi nove mesi del 2019 aumento del 38% rispetto allo stesso periodo di un anno fa grazie anche a meno svalutazioni sui crediti e quanto emerge da un’analisi del Centro Studi test Qi del secondo cui Tuttavia il calo di sportelli e dipendenti drammatico 6,6 E 3,6% un’ultima notizia in chiusura l’iran ha messo per la prima volta di avere un caso ancora aperto presso la sua Corte rivoluzionaria su Robert levinson ex agente del FBI per conto della CIA sparito nel 2007 il governo iraniano in una nota all’onu la notizia giunge a qualche giorno dalle nuove offerte fatte all’amministrazione Trump per il suo ritrovamento 20 milioniperché sia in possesso di informazioni e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa