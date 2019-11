Ultime Notizie Roma del 09-11-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale un’informazione Buonasera la redazione in questo sabato 9 novembre in studio Giuliano Ferrigno arcelor mittal e ci ha detto che licenzia 5000 dipendenti anche con lo scudo penale quindi questo tema è un distrattore di masse sono le parole del ministro degli Esteri capo politico del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio lo scudo penale sarà anche un pretesto Il problema è che è un alibi lo scudo penale ha comportato quello che stiamo vivendo ha detto il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia che avverte se pretendiamo che nonostante le crisi congiunturali le imprese debbano mantenere i livelli di occupazione quindi finanziare disoccupazione non mantenere le imprese facciamo un errore madornale politica se Renzi dichiara di non voler sostenere più il governo di sinistra ma di avere altre ambizioni farsi Italia viva potrebbe essere una suggestione di Mara Carfagna Achille domandava si immagina un esperienza nel centro delLa Forza Italia oggi Renzi siamo in due metà campo diverse ha detto per poi aggiungere molti dopo 25 anni non si sentono a proprio agio in Forza Italia Renzi intanto dicevo oggi sarebbe masochismo se il PD è il MoVimento 5 Stelle circolo di andare a votare oggi di fatto disintegrano la propria rappresentanza in parlamento la cronaca altro incendio di un locale a Centocelle dove alcuni giorni fa ha distrutto la libreria antifascista la pecora elettrica già data alle fiamme i miei si fa ad andare a fuoco è il bar hacca Bistrot in via dei Ciclamini Dai primi accertamenti l’altro potrebbe essere doloso la serranda è stata divelta e ci sono tracce di liquido infiammabile distrutti dalle fiamme gli arredi interni del pub nei giorni scorsi sulla pagina Facebook del locale erano stati pubblicati i post di solidarietà alla Pecora elettrica ultime notizie anche il turnover torna al 100% anche per gli statali in senso stretto la precedente manovra aveva rinviata al 15 novembre venerdì prossimo lo sblocco delle assunzioni dei Ministeri agenzie fiscali ed enti pubblici non economicigli sbarramenti in ottica spending review per cadono gli ultimi paletti al ricambio del personale Anzi nelle regioni prevede un decreto doppio si potranno fare ancora più assunzioni in generale dal prossimo anno la pubblica amministrazione assume circa 150.000 persone nella media di 12 mesi è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa