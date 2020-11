Ultime Notizie Roma del 09-11-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera della redazione Gabriella Luigi in studio a 35 regioni con Puglia e Sicilia in zona arancione sono toscana Liguria Umbria Abruzzo e Basilicata la provincia di Bolzano in zona rossa con la Lombardia Piemonte e Calabria e Val d’Aosta Mentre una valutazione a parte la si farà domani sulla campagna le misure saranno inserite nel ordinanza del ministro speranza che sarà firmata stasera indica il rafforzamento della stretta a partire da mercoledì 11 novembre 25271 i nuovi casi in Italia 7000 in meno di ieri con 147000 tamponi effettuati in rapporto positivi tamponi al 17 1% i decessi sono stati 356 nelle ultime 24 ore contro il 331 di ieri il vaccino anti covid sviluppato da faiser e Beyoncé efficace nel prevenire il 90% delle infezioninella fase 3 di teste che ancora in corso l’annuncio del presidente di faiser burla fai sultano il mondo parlano Trump biden Johnson von der leyen per l’oms notizie incoraggianti e straordinaria dice Fauci volano le borse Milano più dal più 5 4% Parigi al + 7:30 % Madrid la migliore d’Europa + 8:01 % Wall Street a metà seduta di circa il 4% l’azienda annuncia 50 milioni di dosi già nel 2020 è un miliardo e tre nel 2021 l’Europa prenota 300 milioni di dosi Vale 2 miliardi e mezzo Nel 2020 circa un miliardo nel 2021 il decreto Ristori bis il testo è stato bollinatore in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale un fondo di 340 milioni Nel 2020 e 70 milioni nel 2021 servirà per aiutare ulteriori attività se ti saranno nuove zone arancioni o rosse circa un miliardo è stato stanziato per i contributi a fondo perduto ai nuovi codici Ateco aggiunti alladel decreto Ristori 1 le nuove categorie coinvolte nella stretta di covid e versamenti IVA e ritenute In scadenza a metà novembre sospesi anche per alberghi agenzie di viaggio e tour operator nelle zone rosse anche se non esplicitamente chiuse dal dpcm a partire dal 2021 in Rider di Just Eat e verranno assunti con contratto di lavoro dipendente con paga oraria e tutte le tutele assicurate da un rapporto di lavoro subordinato Lo ha comunicato la stessa società Il modello adottato sera skuber già attivo in alcuni paesi consentirà flessibilità in relazione di contratto full-time o part-time è tutto dalla Vi auguro una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa