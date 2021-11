Ultime Notizie Roma del 09-11-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale frequenza appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione con te in un pazzo stop alle manifestazioni all’interno dei centri storici lo ha stabilito il Ministero dell’Interno che avrà una fetta per le proteste le manifestazioni cosidette no se stanno paralizzando ogni sabato da settimana il centro storico di tante città creando disagi ai cittadini e commercianti oltre a generare assembramenti tra i non vaccinati per ovviare a questi disagi il Ministero dell’Interno ha varato una stretta stabilito regole nuove sono concessi solo se il film è fuori dai centri storici lo dice una nota del ministero Clicca la risalita dei contatti ce l’hanno anche intensificati i controlli sul vanno mantenute le misure di prevenzione in atto le persone devono essere incentivate a vaccinarsi non possiamo correre si legge ancora il rischio di dover fronteggiare nuove emergenze come altri paesi UE stanno sperimentando ne valesalute pubblica e dell’economia Intanto il focolaio covid è legato ai cortei no Green pasta a Trieste ha superato 200 contatti tra primari secondari e terziari ho detto il vice governatore del Friuli Venezia Giulia Riccardo ricca di lanciando un ulteriore appello a chi non si è vaccinato perché era porto della curva tra contagio e ricoveri ospedalieri è migliore rispetto ad un anno fa questa cosa conclude il vice governatore si chiama vaccino migranti tensione al confine fratello Russia e Polonia una vera e propria crisi diplomatica migliaia di profughi in fuga da Mister sono ammassati al confine critiche mette in guardia l’Europa sul fusto indiscriminato di persone che prende il polacco Affida a Twitter alle sue intenzioni di là del Confine polacco il nostro interesse Nazionale oggi sono in gioco la stabilità e la sicurezza dell’intera o è ancora prima il Ministero degli Esteri polacco aveva chiesto l’immediata adozione di soluzioni da parte Europea contro tutti gli altri che hanno avuto un ruolo nella crisi al confine non si fa attendere la risposta da Minsk che respinge le accuse di Varsavia il Ministero della Difesa Dello Russo ritiene infondato in un comprovate le accuse da parte polacca si leggecomunicato del Ministero della Difesa bielorusso che accusa la Polonia aumentare l’attenzione deliberatamente torniamo sull’emergenza cavi della Russia rappresenta attualmente uno dei focolai mondiali della pandemia come purtroppo evidenziano anche i dati epidemiologici quotidiani che da tre settimane riferiscono di un paese nel quale giornalmente il nuovo coronavirus sta provocando oltre 1000 vittime preoccupa l’aumento del numero di casi e tre bambini gli episodi infettivi si sono moltiplicati da quando il circo Delta è divenuto dominante un altro record di decessi 1211 nelle ultime 24 ore nonostante i 7 giorni non lavorativi in la scorsa settimana dal Presidente Vladimir Putin e nuove infezioni segnalate sono quasi 40 mila è tutto per il momento l’informazione torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa