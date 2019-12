Ultime Notizie Roma del 09-12-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla relazione da Francesco Vitale in studio una serie di scosse di terremoto sono state registrate nel Mugello in provincia di Firenze la più forte di magnitudo 4,5 alle ore 4:37 nella notizia l’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che epicentro è stato localizzato a Scarperia e San Piero l’ipocentro è una profondità di 9 chilometri in precedenza si erano registrate altre numerose scosse di intensità minore con magnitudo intorno a 3 mentre non si hanno notizie di danni a persone o cose ma la Protezione Civile sta monitorando mercoledì il voto alla camera al Senato dopo le comunicazioni del premier Conte sul fondo salva-stati Palazzo Madama l’attenzione nel Movimento 5 Stelle creare problemi alla maggioranza Di Maio lavora una risoluzione Che unisca il movimento Confidi Italia viva e Leo il ministro Gualtieri attacca Salvini accusando la lega di una campagna terroristica sul mess Ven governoperché litigano su tutto Io non li vado a cercare ma ci sono tanti eletti delle torri del MoVimento 5 Stelle che sono coerenti non voglio nemmeno la replica di ho detto che noi non vogliamo nient’altro come Italia se non della verità su regeni sappiamo che alcuni alti ufficiali egiziani hanno pedinato giugno e siamo credendo un processo che sia giusto Assisi deve comprendere che l’Italia non si fermerà mai Chi pensava in Egitto che questo paese si fosse dimenticato di Giulio regeni si sbagliava Abbiamo anche una commissione d’inchiesta parlamentare qui auguro buon lavoro così fico vinse non dare seguito alla richiesta rivolta due ragazzine divenute Orfane nel 2013 dopo che il padre ha ucciso la madre si è suicidato di risarcire i €124000 dovuti all’uomo perito dura la tragedia l’annuncio del presidente tridico dopo che sulla vicenda è intervenuto il Presidente della Repubblica Mattarella chiamando la ministra del Lavoro catalfo la lettera che la richiesta di risarcimento è un atto dovuto ma l’INPS ha già contaavvisando che non ci sarà alcun atto esecutivo Così ha detto tre dico perché è morta la donna che era in coma dopo lo scontro a Milano tra un filobus dell’ ATM un camion per la raccolta rifiuti dell’ansa in cui sono rimaste ferite Altre 11 persone Dalle indagini emerge che sarebbe stato il filobus dell’ ATM non rispettare il semaforo rosso e causare l’incidente azienda far sapere che ha aperto un’indagine interna ed è pronta a prendere tutti gli opportuni provvedimenti Cambiamo argomento un test molto importante nella base di lancio satellitare di so hai fatto sabato pomeriggio ha aumentato la pressione nordcoreana su Trump alle prese con lo stallo negoziale la denuclearizzazione dura la reazione del Tycoon non credo che mi voglio interferire con le elezioni presidenziali di novembre è troppo intelligente per favore ha tutto da perdere È morto a Roma 1 anni Piero Terracina uno degli ultimi sopravvissuti al campo di sterminio nazista di Auschwitz aveva solo 15 anni quando ho portato a Regina Coeli con la famiglia per il campo di Fossoli vicino Modena infine Ad Auschwitz Il Lepredella Repubblica Mattarella lo ricorda come testimone instancabile della memoria della Shoah il premier Conte sottolinea che la sua testimonianza deve essere patrimonio per i giovani mi sento ancor più sola dice Liliana Segre e andiamo a chiudere con lo sport prende il Cagliari e Sassuolo 22 in rimonta pari con doppia rimonta anche per il lecca con il Genoa al via del Mare vengono il Torino da 1 sulla Fiorentina di Montella sempre più nei guai il Brescia a Ferrara contro Falcon gol di Balotelli al rientro di Corini e Parma 1001 sulla some il Bologna e trova in casa contro il Milan davanti a Milano vicino panchina per la prima volta dopo il trapianto grave un tifoso milanista coltellata all’uscita dello stadio E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

