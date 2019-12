Ultime Notizie Roma del 09-12-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati alla sconto dalla stazione da Francesco Vitale in studio diverse scosse sono state registrate nella notte nel Mugello in provincia di Firenze vicino a Scarperia e San Piero l’ipocentro è stato localizzato ad una profondità di 9 chilometri da scossa più forte 4:37 di magnitudo tra 4,5 la sala di Protezione Civile e della città metropolitana di Firenze sta monitorando la situazione al momento non sembra esserci feriti ma vi sarebbero diversi danni agli edifici anticipiamo la pagina sportiva il Milan conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato battendo 32 Bologna di Sinisa mia grande ovazione per il tecnico tornato per la prima volta in panchina dopo il trapianto di midollo di fine ottobre e a proposito di calcio un tifoso del Milan è stato accoltellato all’addome all’uscita del settoredello stadio Dallara di Bologna al termine della partita secondo i primi accertamenti sarebbe scoppiata una lite tra tifosi del Milan e durante il deflusso ci sarebbe stato la coltellata mento è stato trasportato all’Ospedale Maggiore di Bologna in condizioni mentre sono in corso le indagini della polizia per chiarire i contorni della vicenda che abbiamo argomento è arrivato lo stop da parte dell’INPS alla richiesta di risarcimento avanzata due ragazzine Orfane dopo la fine della madre opera del padre poi suicidato nella prospettiva di una soluzione umana la lettera con la richiesta di risarcimento un atto dovuto Ma lì sta già contattato i familiari evitandogli che non ci sarà alcun atto esecutivo ha detto il presidente dell’Istituto Pasquale tridico la decisione è arrivata dopo l’intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiamato la ministra del Lavoro Nunzia catalfo per parlare della richiesta di risarcimento anche la ministro delle politiche agricole Teresa Bellanova aveva lanciato un appello affinché l’INPS rinunciasse recupero di Quelle somme troviamo una soluzione a questo crudele per addosso ha detto intanto lo zio delle due ragazzine adesso viaggiMattarella per il suo intervento per noi il Presidente della Repubblica un faro e ci commuove a prendere che una figura del suo spessore abbia deciso di aiutarci in chiusura andiamo al cinema inarrestabile Frozen 2 il cartone Continua la sua marcia Box Office incassando nelle sale americane 34,7 milioni di dollari nel weekend a livello globale ha rastrellato oltre 900 milioni si prepara a diventare il sesso Buster Disney a superare il muro del miliardo nel 2019 buon risultato In seconda posizione per cena con delitto Nives out che mette a Segno 14,2 milioni di dollari nel fine settimana raggiungendo il totale della quota 63,4 milioni sul mercato americano terza Piazza per la mente 66 La grande sfida con 6 milioni e mezzo di dollari a sorpresa in quarta posizione troviamo Queen and Slim davanti a un amico Straordinario con 5,2 milioni di dollari molto e deludenti risultati di Playmobil the movie il cartoon Paramount bebèintarsi di appena 660000 dollari della quattordicesima posizione in classifica ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa