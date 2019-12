Ultime Notizie Roma del 09-12-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla da Francesco Vitale in studio decine di scosse di terremoto si stanno susseguendo dalla notte scorsa nel Mugello in Toscana la più forte di magnitudo 4,5 è stata registrata alle ore 4:37 ed è stata avvertita fino a Firenze per le altre l’intensità è stata minore ma comunque fino a 3,2 Molte le persone che hanno abbandonato le abitazioni sono scese in strada in corso verifiche su eventuali danni scuole chiuse in alcuni comuni dell’area sospeso il traffico viario nel nodo di Firenze per verificare tecniche sulle linee bloccata anche l’alta velocità tra Firenze e Bologna oltre al traffico regionale mercoledì il voto alla camera al Senato dopo le comunicazioni del premier Conte fondo salva-stati a Palazzo Madama All’attenzione del MoVimento 5 Stelle può creare problemi alla maggioranza Di Maio lavoro a una risoluzione Che unisca il movimento con PD Italia viva e Leo il ministro Gualtieri attacca Salvini accusandolala campagna terroristica sul Governo va in crisi e perché litigano su tutto Io non li vado a cercare ma ci sono tanti letti delle torri del MoVimento 5 Stelle che sono coerente non voglio nemmeno questa la replica l’INPS non dar seguito alla richiesta rivolta due ragazzine divenute orfani nel 2013 dopo che il padre ha ucciso la madre si è suicidato di risarcire i €124000 dovuti all’uomo ferito durante la tragedia l’annuncio del presidente tridico dopo che sulla vicenda è intervenuto il Presidente della Repubblica Mattarella ha chiamato la ministra del Lavoro catalfo la lettera con la richiesta di risarcimento è un atto dovuto Malinska già contattato i familiari avvisando lì che non ci sarà alcuna quadretto trittico è morta la donna che era in coma dopo lo scontro a Milano tranquillo bus dell’ ATM un camion per raccolta rifiuti dell’ansa in cui sono rimaste ferite Altre 11 persone dalle immagini merce che sarebbe stato il filobus dell’ ATM non rispettare il semaforo rosso a causare l’incidente l’azienda fa sapere che ha aperto un’indagine interna ed è pronta a prendere tutti gli opportuni provvedimentitante nella base di lancio satellitare di so hai fatto sabato pomeriggio aumentato la pressione nordcoreana su Trump alle prese con lo stallo negoziale sulla denuclearizzazione dura la reazione del Tycoon non credo che voglio interferire con le elezioni presidenziali di novembre è troppo intelligente per farlo ha tutto da perdere È morto a Roma 91 anni Piero Terracina uno degli ultimi sopravvissuti al campo di sterminio nazista di Auschwitz aveva solo 15 anni quando è stata Regina Coeli con la famiglia con il campo di Fossoli vicino Modena infine Ad Auschwitz il Presidente della Repubblica Mattarella lo ricorda come testimone instancabile della memoria della Shoah il premier Conte sottolinea che la sua testimonianza deve essere patrimonio per i giovani mi sento ancora più sola dice Liliana Segre lo sport premier cagliari-sassuolo 2-2 rimonta pari con doppia rimonta anche per il lecca con il Genoa al via del Mare vincono il Torino 1 sulla Fiorentina di Montella sempre più nei guai il Brescia a Ferrara contro la Spal gol di Balotelli al rientro di Torino e Parma 1-0 a Genova sulla Samp il Bologna crolla in casa contro il Milan davanti a milanovichper la prima volta dopo il trapianto grave un tifoso milanista accoltellato l’uscita dallo stato ne troviamo nelle prossime edizioni per il momento Noi ci fermiamo qui buon proseguimento di linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa