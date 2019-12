Ultime Notizie Roma del 09-12-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto da Francesco Vitale 36 scosse di terremoto dalle 20:35 di ieri sera hanno seminato la paura nel Mugello in Toscana la più forte di magnitudo 4,5 è stata registrata alle ore 4:37 d’estate avvertita fino a Pistoia per le altre l’intensità è stata minore ma comunque fino a 3,2 Sono in corso verifiche su eventuali danni sono state chiuse le scuole in alcuni comuni della zona mentre ripreso il traffico ferroviario nel nodo di Firenze per l’alta velocità ancora verifiche invece per le tratte regionali Secondo i dati diffusi dall’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia due gli epicentri 1 scarperia San Piero in provincia di Firenze dal quale ha preso origine cosa più violenta l’altra Barberino del Mugello che almeno una persona è morta diverse sono rimaste ferite alcuni turisti risultano dispersi su una piccola isola della Nuova Zelanda in cui vulcano eruttato improvvisamente la premier neozelandeseHa dichiarato che su White Island c’è una dozzina di visitatori al momento dell’eruzione di cui non si conosce però ancora la nazionalità testimoni affermano che alcuni di loro in quel momento erano sull’orlo del Cratere il bilancio per Rita sarebbe destinato ad aggravarsi lunedì mattina chiamato in Francia con imbottigliamento e code interminabili sulle strade con vari linee della metropolitana di Parigi ancora chiusa nel quarto giorno di sciopero generale contro la riforma delle pensioni secondo i media francesi nella sola regione parigina Lignano de France le a correre complessivamente sono di 5 600 km una prova di forza che i sindacati sono determinati e intensificare ulteriormente questa settimana Specialmente nel settore dei trasporti e mercoledì è previsto il voto alla camera al Senato dopo le pubblicazioni del premier Conte sul fondo salva-stati a Palazzo Madama la pensione nel Movimento 5 Stelle può creare problemi di tenuta della maggioranza Di Maio lavoro a una risoluzione Che unisca il movimento con PD Italia viva e Leo il ministro Gualtieri intanto attacca Salvini accusando la lega di fare campagna terroristica sul me se il governo va in crisi Eh perchésu tutto Io non li vado a cercare ma ci sono tanti eletti ed elettori del MoVimento 5 Stelle che sono coerenti Non vogliono il la replica che abbiamo ancora argomento un furgoncino bomba è stato fatto saltare in aria da un guidatore uccidendo almeno 10 militari e paramilitari governativi distanza presso una base militare del distretto minerali nella provincia meridionale di helmand l’attentato è stato orario giorni dalla ripresa dei negoziati Air Iberia di diplomatici statunitensi a Doha in Qatar seguito la richiesta rivolta due ragazzine divenute Orfane nel 2013 dopo che il padre ha ucciso la madre si è suicidato di risarcire €124000 dovuti all’uomo ferito durante la tragedia l’annuncio del presidente tridico dopo che sulla vicenda è intervenuto il Presidente della Repubblica Mattarella chiamandola ministro del lavoro catasto la lettera quella richiesta di risarcimento un atto dovuto ma l’INPS ha già contattato i familiari evitando di che non ci sarà alcun atto esecutivo ha detto tridico ed è morta la donna che era in coma dopo lo scontro a Milano tram filobus dell’ ATM un camion per la raccolta diqui sono rimaste ferite Altre 11 persone Dalle indagini emerge che sarebbe stato il filobus a non rispettare il semaforo rosse a causare l’incidente l’azienda fa sapere che ha aperto un’indagine interna ed è pronta a prendere tutti gli provvedimenti un test molto importante nella base di lancio satellitare di sua ha fatto sabato pomeriggio aumentare la pressione nordcoreana su Trump alle prese con uno stallo negoziale sulla denuclearizzazione dura la reazione del Tycoon non credo che non voglio interferire con le elezioni presidenziali di novembre troppo intelligente per farlo e ha tutto da perdere ha detto era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa