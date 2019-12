Ultime Notizie Roma del 09-12-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio notte di paura in Toscana diverse scosse di terremoto si sono registrate nella notte scorsa nel Mugello in Toscana la più forte di magnitudo 4,5 è stata avvertita 437 per le altre intensità è stata minore ma comunque fino a 3,2 Molte le persone che hanno abbandonato le abitazioni sono scese in strada in corso verifiche eventuali danni scuole chiuse in tutto il Mugello l’altra è stata sospesa fino alle 825 un’eruzione vulcanica improvvisa si è verificata nelle isole di Wight Island al largo della Nuova Zelanda secondo le prime informazioni in zona un gruppo di turisti che sarebbero stati vicini al cratere uakari poco prima dell’esplosione le autorità hanno confermato che almeno 5 persone sono morte e molte altre sono disperse al momento Alcuni di loro risultano disperse ha confermato il premierla polizia locale ha detto che gli stessi potrebbero essere decine torniamo in Italia è morta la donna rimasta coinvolta il 7 dicembre in uno scontro a Milano tram filobus dell’ ATM un camion per la raccolta rifiuti sono rimaste ferite Altre 11 persone la donna 49 anni a causa dell’impatto era stata sbalzata fuori dal filobus della finita in coma Era ricoverata al Policlinico di Milano dopo la dichiarazione di morte cerebrale i familiari hanno dato il consenso alla donazione degli organi intanto sembra più chiara la dinamica dell’incidente sarebbe stato il mezzo dell’ ATM non rispettare il semaforo rosso ea causare lo scontro con il camion per la raccolta rifiuti inizialmente si era pensato che la donna rimasta vittima dell’incidente fosse una passante che attraversava la strada sulle strisce pedonali e con il verde ma il marito che viaggiava con lei ha chiarito che stavano andando insieme al lavoro in filobus e lei è stata fatta fuori da Luca e dura la politica non ho pregiudizi L’importante è che chi vince poi possa governare Matteo Salvini in un’intervista al Corriere della Sera torna a parlare della legge elettorprendo anche al sistema proporzionale legge elettorale non interessa a nessuno abbiamo raccolto le firme per un referendum che ci porterebbe a un sistema maggioritario aspettiamo che la Consulta ditta se è possibile far esprimere gli italiani questo non abbiamo problemi Io vorrei solo un sistema in cui la sera del voto si capisce chi governerà il leader della Lega aggiunge che accetterebbe un sistema proporzionale può anche essere Se arrivasse un sistema con adeguati sbarramenti con collegi adeguatamente disegnati di certo la lega non fermerà tutto per 8 mesi a dire no alla proporzionale ha detto Salvini e chiusura Torniamo a parlare di scuola Legge di bilancio Miur si lavora per un aumento stipendi secondo quanto dichiarato da fioramonti sarebbero pronte le risorse per gli aumenti degli stipendi nella legge di bilancio ascoltiamo in proposito il presidente del sindacato ANIEF Marcello Pacifico 2020 pronta essere licenziato Dal Senato e tuttavia le novità della scuola sono poche Anzi negative continueranno i tagli nel settore dell’Istruzione della ricerca per ilalmeno fino al 2035 Questo significa che la politica non ha voluto cogliere nell’appello del ministro fioramonti l’appello dei sindacati non avevamo chiesto veramente di invertire la tendenza e partire la versione ogni giorno vediamo articoli che ci invitano a migliorare le competenze linguistiche degli le classi pollaio il sostegno l’ultima inchiesta di report che agitato proprio avvocato Miceli della ANIEF approvate ai nostri alunni con disabilità a capo non avrebbe dei regali che opera su tutto il territorio nazionale e tuttavia tutto questo viene smentito dalla legge dovrebbero essere Messere di giostre per riempire quei problemi per riempire gli appelli di cose comprate tutto ciò non avvienetutta la serie di emendamenti su vedo tracce organiche sul tempo scuola sulla valorizzazione della professionalità sulle mutamento sulla stabilità tante proposte alcune sta Abbiamo pure un’altra copertura finanziaria deve essere la politica e scegliere Rimaniamo sempre fiduciosi consegne perdere la speranza che qualcuno non capendo la difficoltà dei contributi ci vado a sistemare questa questa situazione Qua è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa