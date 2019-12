Ultime Notizie Roma del 09-12-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto della redazione di Francesco Vitale in studio in seguito le scosse di terremoto che da ieri sera hanno colpito il Mugello la più forte per quella di stamattina di magnitudo 4,5 stanno arrivando diverse segnalazioni alle soprintendenze di danni riscontrati in chiese conventi di edifici storici e poi ripresa la circolazione dei treni ad Alta Velocità che era stata interrotta da subito dopo la scossa più intensa Ma i ritardi accumulati sono al momento di circa due ore dal mondo della politica cominciare da Renzi e Zingaretti arrivano espressioni di solidarietà per tutte quelle persone che hanno dovuto lasciare la propria abitazione per favore per ragioni di sicurezza chiuse molte scuole della zona la Gina ordina la rimozione dei computer e dei software esteri entro il 2022 lo rende noto il Financial Times che dà conto delle detto del governo cinese per spingere gli enti pubblici ad adottare kit nazionali dando un colpo ad HP dell Microsoft INRItatuaggio dell’amministrazione di Trump contro l’uso di tecnologia cinese negli Stati Uniti tra cui quella di Huawei il patto di stabilità è stato pensato in un momento di crisi e ora va rivisto lo dice il commissario europeo Paolo Gentiloni in un’intervista alla sueddeutsche zeitung dobbiamo mettere in chiaro che queste regole sono nate in un momento particolare nel contesto di una crisi Ora però da questa crisi siamo fuori abbiamo altre sfide davanti a noi la lotta al cambiamento climatico il pericolo di avere per un lungo periodo una crescita batte una bassa inflazione in questo contesto le regole europee devono essere gradualmente adeguate manifestazioni di Piazza Tirana con governo manifestare sotto la sede del Ministero dello Sport sono centinaia di tifosi del Leicester gla la principale squadra italiana prima in classifica nella serie al locale dopo che ieri l’allenatore italiano Andrea Stramaccioni ha rescisso il contratto per la giusta causa di riposi tirati con l’allenatore accusano il Ministero dello Sport proprietario del club le autorità temono di giorni si sta valutando di far giocare a porte chiuse la partita di campionatoin programma oggi Cambiamo argomento il PM di Agrigento Salvatore Vella il PM Chiara Bisso dopo aver aperto un fascicolo contro ignoti per abuso d’ufficio e truffa amore iscritto nel registro degli indagati anche per l’ipotesi di cioccolato l’ex presidente del consorzio universitario Joseph mifsud l’uomo al centro dello scandalo raffia Gate la procura ha attivato le procedure per la notifica dell’inchiesta il misterioso docente ritenuto da molti di cui si sono perse le tracce nel 2017 è morta la donna che ritorna dopo lo scontro a Milano tram filobus dell’ ATM un camion per la raccolta rifiuti della messa in cui sono rimaste ferite Altre 11 x Dalle indagini emerge sarebbe stato il filobus dell’ ATM non rispettare il semaforo rosso a causare l’incidente l’azienda fa sapere che ha aperto un’indagine interna a prendere tutti gli opportuni provvedimenti che Uno potrebbe cambiare le sue opinioni se il presidente americano Trump continuerà a rivolgergli commenti provocatori è l’avvertimento di Pyongyang all’indomani del tweet con cui stai con ha messo in guardia la Corea del rischio di perdere tutto in caso di libripiù stili facendo riferimento al test molto importante di sabato Kim jong-chul ex capo negoziatore sul nucleare ha detto che ci sono tante cose che trattano conoscere la Corea del Nord non abbiamo niente da un Dispaccio dell’agenzia e almeno 5 persone sono morte diverse quelle ferite alcuni turisti risultano ancora dispersi sulla piccola isola della Nuova Zelanda il vulcano eruttato improvvisamente la premier neozelandese Ha dichiarato che tu vuoi Thailand c’è una dozzina di visitatori al momento dell’eruzione testimoni affermano che alcuni di loro in quel momento erano sull’orlo del Cratere erano ultime notizie buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa