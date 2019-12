Ultime Notizie Roma del 09-12-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio serie di scosse di terremoto nella notte in Toscana nell’area del Mugello la più forte di magnitudo 4,5 4:37 stata avvertita fino a Firenze Pistoia centro scarperia e San Piero in provincia di Firenze nessuna situazione di allarme ma proseguono le verifiche su eventuali danni in alcuni comuni della zona le scuole sono state chiuse in via precauzionale Intanto è ripreso il traffico ferroviario nel modo di per l’alta velocità anche se si registrano notevoli ritardi Cambiamo argomento l’altra notizia della giornata non dite che l’Inps una sanguisuga non avremmo mai dato esecuzione alla so di questo ce ne stavamo occupando da te per un atto dovuto sulla vicenda delle Due Sorelle Orfane di femminicidio a cui l’istituto aveva chiesto un risarcimento da €124000 Salvo poi bloccare la procedura è intervenuto anche ildell’INPS Pasquale tridico in un’intervista al Corriere della Sera tridico ha definito la storia paradossale Aggiungendo che anche sua sorella uccisa dal marito e che dunque lui va bene che cosa si trova nella loro situazione voltiamo ancora pagina Il fatto di stabilità è stato pensato in un momento di crisi ora va rivisto lo ha detto il commissario europeo Paolo Gentiloni un’intervista allo Zen tang dobbiamo mettere in chiaro che queste regole sono nati in particolare nel contesto di una crisi Ora però da questa crisi siamo fuori l’ex premier rimarca che abbiamo altre sfide davanti a noi la lotta al cambiamento climatico è il pericolo di avere per un lungo periodo una crescita bassa e una bassa inflazione in questo contesto le regole devono essere gradualmente adeguate Ed ora la pagina politica quella italiana non ho pregiudizi l’importante è chi vince poi possa governare così nato Salvini in un’intervista al Corriere della Sera torna a parlare della legge elettorale aprendo anche al sistema proporzionale la legge elettorale non interessa nessuno Noi abbiamo raccolto le firme per un referendum che ci porterebbe un sistema Maggioreaspettiamo che la Consulta di casa È possibile far esprimere gli italiani detto questo non abbiamo problemi Io vorrei solo un sistema in cui la sera del voto si capisce chi governerà il leader della Lega aggiunge che accetterebbe un sistema proporzionale può anche essere che è arrivato un sistema con adeguati sbarramenti con i colleghi adeguatamente disegnati di certo la lega non fermerà tutto tra 8 mesi a dire no alla proporzionale voltiamo ancora pagina Parigi sono comparsi i gilet gialli trovano soluzione farli smettere vediamo perché non riesce a fermarli lo ha detto il presidente turco Recep tayyip erdogan in un nuovo attacco diretto al suo omologo francese Emmanuel Macron parlando un vertice dell’organizzazione della Cooperazione islamica a Istanbul E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa