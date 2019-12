Ultime Notizie Roma del 09-12-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio Andiamo in Mugello paura in Toscana serie di scosse di terremoto nella notte la più forte di 4,5 ° verifiche dei vigili del fuoco per controllare le strutture nella zona del film vi sarebbero da edifici a Scarperia San Piero a Barberino scuole chiuse in tutto il Mugello sorpreso il traffico ferroviario nel nodo Firenze ripresa la circolazione sulla linea dell’alta Velocità Bologna Firenze per il prefetto di Firenze Mugello non ci sono danni a persone sopralluogo del governatore Rossi per il Megastore Unità di Crisi al lavoro Protezione Civile 70 scosse dalle 20:38 di ieri per Nardella 70 fuori da casa Ci sarebbe sotto controllo almeno 5 persone sono morte diverse sono rimaste ferite alcuni turisti risultano dispersi invece su una piccola isola vulcanica della Nuova Zelanda il vulcano ha eruttato improvvisamente la Premierdesign Garden Ha dichiarato che tu vai Thailand c’erano dozzina di turisti al momento dell’eruzione testimoni affermano che alcuni turisti in quel momento erano sull’orlo del Cratere il bilancio sono sapere la tua vita e probabilmente destinato ad aggravarsi il patto di stabilità è stato pensato in un momento di crisi ora va rivisto lo dice il commissario Lo farò Gentiloni in un’intervista alla zeichnung alla fine Abbiamo saldato il conto del Papeete è una manovra che è riuscita nel miracolo a dirlo il ministro dell’economia Roberto Caldieri ospite di mezz’ora in più su Rai 3 è stata una settimana impegnativa accompagnata da un dibattito inutilmente sopra Che aggiunge non era facile fare una manovra con quelle eredità i problemi esistono ma li stiamo superando ero ottimista che avremmo trovato un accordo ero fiducioso e continua a essere fiducioso ha detto battaglia che voglio continuare a portare avanti che è quella di eliminare la tassazione sulla Sugar Tax lo ha detto il ministro per le politiche agricole Teresa Bellanova in provincia di Salerno voglio continuare a combattere per convincermidell’economia tutto il governo che quella non è una tassa che educa all’alimentazione aggiunto quello natassa che incide Purtroppo sul pezzo importante della filiera agroalimentare E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di spostare appuntamento a più tardi

