Ultime Notizie Roma del 09-12-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’agenzia mondiale antidoping ha bandito la Russia dalla partecipazione i principali tornei sportivi internazionali tra cui Olimpiadi campionati del mondo per un periodo di 4 anni lo riporta la tazza il comitato esecutivo della vada preso la decisione dopo aver concluso che Mosca ha manomesso i dati di laboratorio con prove false eliminando file Collegati a test antidoping dispositivi che avrebbero aiutare identificare i dopati Cambiamo argomento una serie di scosse di terremoto la più forte delle quali ha raggiunto una magnitudo di 4,5 gradi è stata registrata nel Mugello a Scarperia e San Piero in provincia di l’ipocentro è stato localizzato dall’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia una profondità di 9 chilometri sono stati segnalati danni ad alcuni edifici nei comuni dell’area a Barberino del Mugello il comune con più danni decisa ladelle scuole e andiamo adesso all’estero almeno 5 persone sono morte ma le autorità temono che il bilancio possa essere molto più elevato nell’eruzione del vulcano di Wight Island Popolare isola turistica della Nuova Zelanda secondo l’autorità al momento dell’eruzione circa un centinaio di persone si trovava nei pressi del cratere per una visita per il momento però è troppo pericoloso per i soccorritori avvicinarsi all’Isola è morta la donna di 49 anni che era stata ricoverata in coma sabato seguito dello scontro tra un filobus dell’ ATM un mezzo della nettezza urbana della AMSA MIlano L’azienda si legge in una nota è impegnata da subito a fornire tutto il supporto necessario la famiglia Colpita da questo grave lutto dalla ricostruzione della dinamica dell’incidente il mezzo sarebbe passato con il semaforo rosso in chiusura torniamo all’estero l’Arabia Saudita ha abolito gli ingressi separati per uomini e donne nei ristoranti capire un uomo tabù sociale del regno ultraconservatore lo annunciano le autorità di reati non sei qui al divieto di incontri luoghi pubblici per bambini donne che non siano familiari ristoranti locali pubblici finora osservavano una rigida segacon scale ingressi separati Al Jazeera scrive che non è tuttavia chiaro Sei Uomini e Donne potranno seguire gli stessi tavoli all’interno dei ristoranti e aggiunge che la misura non è obbligatorio che quindi potrebbe esserci qualche ristoratore che preferisce mantenere la rigida separazione al-jazeera ricordo anche che negli ultimi anni molti locali ristoranti ma anche caffè sale per concerti e centri congressi hanno iniziato a chiudere un occhio con discrezione sulla segregazione di genere una conseguenza di nuovo clima di tolleranza sociale instaurato dal giovane erede al trono il principe Mohammed Bin Salman era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa