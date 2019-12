Ultime Notizie Roma del 09-12-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale abbonamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno pochi danni e molta paura scuole chiuse ritardi anche di 4 ore per i treni queste alcune delle conseguenze del terremoto che ha colpito da ieri sera Questa mattina la zona del Mugello i vigili del fuoco hanno appena dichiarato inagibile all’intero edificio del Municipio di Barberino subito dopo la scossa più forte è partito per il Mugello un gruppo di volontari cinesi L’associazione con sede a Prato che si occupa di Protezione Civile e culturale sport per mettersi a disposizione dei soccorsi il sindaco di Firenze Nardella riservato che sulla viabilità non ci sono problemi che sarebbe stata verificata la situazione di ponti e viadotti lavori diga sul meccanismo europeo di stabilità il mess di tutto Abbiamo bisogno tranne che di una fiammata di autolesionismo di ogni tanto purtroppo il nostro paese protagonista abbiamo bisogno piuttosto il rilancio di crescita e di sostenibilità sono le parole del commissario UéQuali colori ci Paolo Gentiloni durante il roaming verso del forum 2019 Gentiloni invita anche ad adeguare il patto di stabilità perché era stato pensato nel periodo della crisi e ora va rivisto Ci sono nuove sfide diverse riguardano prevalentemente il clima è una crescita bassa se il governo pone la questione di fiducia alla Camera del decreto legge sul clima l’ho annunciato all’assemblea di Montecitorio il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico dinca convocata la conferenza dei capigruppo di Montecitorio che dovrà decidere tu lavori dell’assemblea nel decreto c’è la possibilità per i comuni con fondi ad hoc di installare In tutto il territorio Le macchinette mangia plastica come ricordo il ministro dell’ambiente costa In che giorno notizia che arriva da molto lontano da Nuova Zelanda perché non ci sono più segni di vita sull’isola uakari Dove è rootato il vulcano lo rendono noto le autorità di bilancio e di 5 morti turisti che erano in visita sull’isola al momento dell’eruzione è tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

