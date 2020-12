Ultime Notizie Roma del 09-12-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione studio Giuliano Ferrigno emergenza coronavirus in apertura 14842 nuovi casi ieri in Italia a fronte di 149000 temponi il caso di positività scende al 9,9% in calo anche i ricoveri in terapia intensiva sono meno 37 i morti sono 634 altri quattro medici tra le vittime totale sale a 237 siamo tornati i tempi di marzo commenta il presidente della federazione degli ordini dei medici Filippo anelli Dobbiamo capire il perché di questa strage dei collegamenti ferroviari tra Svizzera Italia saranno interrotti dal 10 dicembre sono interessati traffico a lunga percorrenza e regionale a rischio 5 mila lavoratori transfrontalieri ma il Ministero dei Trasporti chiede di garantire almeno i servizi minimi essenziali proseguono Intanto le proteste degli enti locali contro lo stop agli spostamenticomuni durante le feste unione delle province chiede di annullare il divieto all’interno del territorio Provinciale protesta dei sindaci delle città arancioni in Puglia poca colla nei negozi in Abruzzo tornato arancione in Basilicata riaprono le speranze ribadisce le misure sono queste e non cambiano parliamo dei vaccini fatti in Gran Bretagna la campagna prima dose ad una 91enne di Coventry Let die giudica il Pikachu Istituto il vaccino fai sere si appresta al via libera negli Stati Uniti dove Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per garantire la priorità gli americani Seneca pubblicano i risultati della sperimentazione di aziende farmaceutiche mondiali prevedono che si governi saranno pronti che comincerà a vedere l’effetto dell’ immunità di gregge nell’estate del 2021 in alcuni paesi nei prossimi mesi potenzialmente fino a 10 faccine saranno approvati e di miliardi dosi in Italia un’app servirà per prenotare e non isolare la somministrazione ultime notizie in chiusura Gli studenti italiani sono più bravi di un campo in matematica lo scorso annoclimi della quarta elementare hanno ottenuto risultati medi significativamente superiori a quelli del passato che a partire dal 1999 risultati dei nostri studenti di terza media sono cresciuti nel tempo La differenza tra il 2019 e il 1999 di 18 punti e quanto emerge da un’indagine ricerche internazionali dimostrano però che in Matematica c’è stato un arretramento durante la didattica a distanza è tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa