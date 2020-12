Ultime Notizie Roma del 09-12-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale mercoledì 9 dicembre Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano ancora politica in apertura il governo ha bisogno anche della massima condivisione delle forze di maggioranza per continuare a battersi in Ué il confronto dialettico il segno di vitalità e di chiederle senz’altro salutare che sia fatto con Spirito perché non ci distragga dagli obiettivi lo dice il premier è Giuseppe Conte nelle comunicazioni la camera sulla riforma Del Mes te resta la responsabilità sulla ratifica del trattato il tavolo del confronto con L’opposizione era aperto Italia viva dopo aver ascoltato le comunicazioni del presidente del consiglio firmerà la risoluzione di maggioranza tu la riforma Del Mes il botta e risposta tra la ministra delle pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti per gli affari regionali Francesco boccia sulla gestione dei ricoveri fan alla domanda se con te non ritira la task force Light rebbe pronto a dimettersi bene Ti ha risposto Sì nel momento in cui non avessi più la possibilità digiuramento che ho fatto sulla Costituzione Italiana che prevede un processo Democratico che deve essere tutelato in mantenuto se ne assumerà le sue responsabilità come il suo partito ha commentato un Boccia che ha definito surreale dibattito sul recovery lo stesso faccio annunciato per oggi la presentazione delle impugnativa contro l’ordinanza della Regione Abruzzo andiamo a Venezia alle paratoie del Mosè in piedi questa mattina alle 7 per riparare la città dalle acque al attive per tre giorni consecutivi Sulla base del bollettino meteorologico che prevede per tutta la settimana hai 20 Mario grafici eccezionali l’annuncio e Cinzia Zincone a capo del Provveditorato alle opere pubbliche del Nord svincolo anticipato per oggi la convocazione di una riunione per analizzare quanto è successo ieri a portare se necessario che alimenti significative le procedure fin qui attuate per i morti ultime notizie in chiusura i lavoratori della pubblica amministrazione scioperano oggi a sostegno del rinnovo del contratto scaduto a fine 2018 per un piano di assunzione per una maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro nella scuola sciopera non solo i lavoratori impegnati nei nidimaterne negli altri comparti sanità enti locali e servizi centrali sono garantiti i servizi essenziali si potranno quindi saltare le visite specialistiche ambulatoriali e le prestazioni non urgenti mentre sono garantiti gli interventi urgenti in generale l’assistenza in ospedale per domani la ministra della pubblica amministrazione Fabiana dadone ha convocato i sindacati sul rinnovo del contratto per me se la questione situazione è soltanto in dare più risorse Non darle a un’intervista a Radio anch’io trovo che sia riduttivo anche l’effetto dello sciopero spesso allora si cala la maschera per me punto dovrebbe essere concludi sulla valorizzazione del personale è tutto grazie per averci Le Muse e tornano la prossima edizione

