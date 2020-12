Ultime Notizie Roma del 09-12-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica l’apertura del governo ha bisogno anche della massima attenzione delle forze di maggioranza per continuare a battersi non lo dice il premier Giuseppe Conte nelle comunicazioni alla Camera Italia viva dopo aver ascoltato le parole del Presidente del Consiglio ha firmato la risoluzione di maggioranza sulla riforma Del Mes maltempo allerta Rossa oggi in Alto Adige campanile arancione in Basilicata Calabria Friuli Venezia Giulia Umbria e Veneto Gialla in Abruzzo Emilia Romagna Lazio Molise Sardegna Sicilia e Toscana Venezia sott’acqua dopo che previsioni più favorevoli non hanno ieri fatto scattare il sollevamento del Mosè le paratoie sono state innalzate Questa notte della massima di marea attesa coronavirus parliamo del vaccino posso anticipare che la visione preliminare di dati che abbiamo ricevuto il primo dicembre positiva per quanto riguarda l’efficacia e la sicurezzala direttrice delle ma in un’intervista a Repubblica che ad altri quotidiani internazionali in cui annuncia probabilmente ci esprimeremo il 29 dicembre per peyser e il 12 gennaio per moderna controllare la qualità delle catene di produzione la capacità delle aziende di preparare il rimedio su larga scala aggiunge su questi aspetti un altro insetti hanno domandato informazioni addizionali Così come abbiamo chiesto ulteriori dettagli sulla si è uno scambio di informazioni incostante che svolgiamo su base giornaliera poi assicura Europa il processo di autorizzazione indipendente non ci sentiamo Tutto pressione politica Intanto in calo in Italia rapporto tra Ntoni e positività al covid-19 virgola 9% scendono anche i ricoveri in terapia intensiva altri 634 i decessi tra cui quattro medici proseguono le proteste degli enti locali contro lo stop agli spostamenti tra comuni durante le feste svizzere a ferma da domani i treni con l’Italia a rischio 5 mila lavoratori transfrontalieri e tutto per il momento Grazie per averseguito l’informazione torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa