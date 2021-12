Ultime Notizie Roma del 09-12-2021 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Italia quota 100 milioni di dosi somministrate che persone che mi hanno ricevuto almeno una corrispondono al 87-91 percento della popolazione over 12 e quelli che hanno dato il ciclo 84 86 * 100 contagi in aumento quasi 18000 nuovi positivi all’ultimo rilevamento sulle 24 ore il numero più alto dallo scorso IX Aprile mentre le vittime calano 86 aumenta 3,2% l’indice di positività e crescono i ricoveri Ma vogliono anche le dosi boss perda cauto il ministro speranza aspettiamo il giudizio delle autorità internazionali voltiamo pagina a piede libero ma non ha tolto Patrick zaky è stato scarcerato ieri mattina mansoura ad attenderlo all’esterno la madre la sorella e la fidanzata tutto bene le prime parole di italiano la prossima udienzafebbraio Grazie all’Italia ha detto una volta a casa Voglio tornarci presto Un pensiero anche la sua squadra del cuore vive il Bologna Calcio il rettore dell’università felsinea il suo posto e qui in università La legale ha detto una volta a casa non è chiaro se possa viaggiare all’estero il covid è la più grande crisi globale per i bambini nei nostri 75 anni Victoria la ferma l’unicef in un porto la famiglia sta facendo retrocedere praticamente ogni misura di progresso per i bambini tra cui uno sconcertante aumento di 100 milioni di bambini in più sprofondati nella povertà circa 1,8 bambini ogni secondo da metà marzo 2020 secondo l’unicef ci vorranno 7-8 anni per recuperare e tornare per i bambini e livelli di povertà per i pandemia governo al lavoro per L’intesa con i cavi sulla manovra distanti le posizioni di CGIL Uil e da quelle della CISL sullo sciopero generale indetto il 16 dicembre Landini attacca dicendo che i partiti hanno messo draghi in Brutale minoranza la CISLlo so però rischia di isolare il mondo del lavoro si lavora ai nodi delle misure finanziarie partiti in pressing per una norma a favore degli operai edili di ragione anche sulle esentare dall’iva le associazioni del terzo settore Permette un nuovo inizio assicura che per farlo dare al massimo dopo i 16 anni di governo di Angela Merkel e la Germania volta pagina con il socialdemocratico la Salt per lui il suo governo il giuramento il passaggio di consegne Dopo l’azione del bomber Stanga alla cancelliera che gli ha augurato di lavorare per il bene del paese c’ho subito a Bruxelles il patto di stabilità il ruolo che sarà giocato da liberale lindner in dopo per l’ex cancelliere da scoprire l’autorità garante della concorrenza e del mercato ha irrogata una sanzione di oltre un miliardo di euro alle società Amazon Europe Core Amazon Services Europe Amazon Amazon Italia Services and Amazon Italia logistica per violazione dell’articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea l’abuso di posizione dominante secondo l’autorità Amazonoperatori concorrenti nel servizio logistica per e-commerce al gruppo misure comportamentali che saranno sottoposte al vaglio di un monitoring Traffic lanciato dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral il satellite per l’astronomia X destinato a studiare i fenomeni estremi dell’universo nella missione congiunta di Nadia agenzia spaziale italiana basata essenzialmente sulla tecnologia italiana frutto delle Istituto Nazionale astrofisica Istituto Nazionale di fisica nucleare con l’università di Roma Tre il lancio con un razzo Falcon 9 della Spacey gli strumenti a bordo sono progettati per osservare fenomeni violenti ancora misteriosi dell’universo come esplosioni di supernovae buchi neri supermassicci voltiamo ancora pagina prosegue Anche oggi il piano neve predisposto da RFI nel nord Italia lo annuncia la società responsabile della rete delle Ferrovie dello Stato disposto il monitoraggio il presidio dell’infrastruttura Per assicurare l’efficiente garantire la circolazione dei treni programmati sulle linee Promentre state dalle precipitazioni il piano Attiva nelle regioni Valle d’Aosta Piemonte Liguria Lombardia trentino-alto Adige Veneto friuli-venezia Giulia emilia-romagna E questa era l’ultima notizia di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa