Ultime Notizie Roma del 09-12-2021 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliana of ancora l’emergenza Cavedine primo piano aumentano i contagi in Italia il monitoraggio indipendente della fondazione gimbe rileva nella settimana 1 7 dicembre 2021 rispetto alla precedente un aumento pari al più 22,4% dei decessi 558 contro i 498 della scorsa settimana 12% in più in tutte le regioni tranne Molise Valle d’Aosta si rileva un incremento percentuale dei nuovi casi a livello nazionale al 7 dicembre il tasso di occupazione del 10% Nadia medica del 9% in area critica notevoli differenze regionali Ma nonostante l’aumento della pressione sugli ospedali nelle ultime settimane si è progressivamente ridotta la percentuale di pazienti ricoverati in area medica di terapia cartabellotta sottolinea che il riscatto lo scorso autunno la percentuale di pazienti che necessitano di ricovero ospedaliero totale dei positivi si è dimezzata grazie alla protezione del ciclo vaccinale primario nei confronti delle forme severe di malattia Inoltre a frontenumero di tamponi pressoché costante verosimile che la riduzione della percentuale di pazienti ospedalizzati delle ultime settimane sia correlata al progressivo incremento delle terze dosi somministrate che riportano l’efficacia valori più elevati per l’ultima settimana è il numero di somministrazione aumentato del 46,8% Quindi alcune informazioni sulla variante omicron passano i giorni e sappiamo qualcosina in più la solita sanitari dell’intero pianeta continua ad osservare con la massima attenzione ai ragazzi della variante attualmente ha risuonato L’hai messo il nuovo ceppo scoperto in Sudafrica ha segnalato in 57 paesi in Europa si uniscono 337 casi accertati l’istituto superiore di sanità mi conferma 13 mentre è in corso il procedimento di altri 4 contagi sospetti secondo un’autorevole virologo Russo non mi Potrebbe causare polmonite in due tre volte più velocemente dei Ceppi di coronavirus precedente la buona notizia sempre a detta del virologo non avrebbe un forte impatto sul efficacia dei vaccini da parte sua un gruppo nutrito il direttore generale dello emerse il numero uno degli infettivologi statunitensi Anthony Fauci numerosi medici sudafricani che studiano la omicron da più tempoconfermato che tanto i dati preliminari la variante si sarebbe più contagiosa di Delta anche nei confronti di chi ha già contratto il virus lì che è vaccinato ma Potrebbe causare malattie molto più lievi ultime notizie chiusura Istat e la prendi mi capita accentato la tendenza la recessione demografica già in atto ed incremento di popolazione registrato tra l’inizio e la fine dell’anno 2020 ritardi di quest’effetto la prima l’istituto di statistica con il censimento della popolazione dinamica di un anno 2020 il diverso impatto che l’epidemia la cavità avuto sulla mortalità nei territori maggiore al nord rispetto al mezzogiorno e la contrazione dei trasferimenti di residenza Spero che non la geografia delle variazioni dovute la dinamica demografica al 31 dicembre 2020 data di riferimento della terza edizione del censimento permanente della popolazione in Italia conta quasi 60 milioni di residenti in calo dello 0,7% rispetto al 2019 è tutto grazie per averci seguito le mie torna nella prossima edizione

