Ultime Notizie Roma del 09-12-2021 ore 19:10

romadailynews radiogiornale informazione dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora l’emergenza covid in apertura tunnel torte dei vaccini per la somministrazione della terza dose non abbiamo difficoltà per quanto riguarda l’approvvigionamento sia di moderna sia di faiser lo ha detto il Sottosegretario alla salute Andrea Costa Che aggiunge alle regioni sono messi nelle condizioni di procedere rapidamente la macchina della campagna vaccinale via che ancora ha dimostrato in questi giorni di essere in grado di somministrare un numero importante di Proprio l’altro ieri abbiamo superato le 500 mila unità azioni giornaliere che ci eravamo dati come obiettivo da raggiungere nel primo periodo della campagna vaccinale aspetto dei controlli legati al super Green pass continua Cosa è difficile complicato soprattutto per quanto riguarda i mezzi di trasporto tra l’altro le prefetture abbiamo condiviso un piano per cercare di mettere in atto di maggior numero di controlli possibili Ma nella consapevolezza che siamo di fronte ad un periodo in cui c’è ancora bisogno del grasenso di responsabilità degli italiani credo concludi costa ci vogliono sforzo di tutti in Italia continuano a crescere i dati dei contatti il monitoraggio indipendente della fondazione gimbe rileva nella settimana 1 7 dicembre che interessa tutte le regioni ad eccezione di Molise Valle d’Aosta crescono i ricavi in area medica + 851 in terapia intensiva + 93 e i decessi 558a Grazie richiami si riduce la percentuale di positività ospedalizzazione rispetto allo scorso autunno la percentuale di pazienti che necessitano di ricovero ospedaliero sul totale di positivi che dimezzata grazie alla protezione del ciclo vaccinale primario nei confronti delle forme severe di malattia piega Nino cartabellotta presidente della fondazione gimbe Inoltre a fronte di un numero di tamponi pressoché costante verosimile che la riduzione della percentuale di pazienti ospedalizzati le ultime settimane sia correlata al progressivo incremento delle terze dosi somministrate portano l’efficace valori più elevati entrato sulla proroga dello stato di emergenza nel 2022 Pierpaolo sileri Sottosegretario alla salute dice chi ti deve ragionare Sicuramente ma tutto dipende da quella che sarà l’evoluzione della pandemiasiamo quasi fuori aggiungere la variante omicron rimescola un po’ le carte Vediamo come si procede con le prime con le terze dosi così Lari Comunque la omicron va ridimensionata entro certi limiti dobbiamo aspettare i risultati più certi l’ho detto sottolinea ancora che probabilmente ti risponde di più Forse è pericolosa la stessa maniera non lo sappiamo ma il pericolo vero è che possa eludere i vaccini Al momento sembra che venga neutralizzata con tre dosi e questo se fosse confermato Kilari significherebbe che dobbiamo accelerare con il booster per me al momento lutto nel mondo del cinema è morta Lina Wertmuller la regista aveva 93 anni e si è spenta nella sua casa romana era nata nella capitale il 14 agosto 1928 è stata la prima donna nella storia ad essere candidato all’Oscar nel 1977 per Pasqualino sette bellezze sono nel 2020 le è stato assegnato il premio Oscar alla carriera è tutto Grazie per aver seguito le informazioni e torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa