Ultime Notizie Roma del 10-01-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale e giovedì 10 gennaio Buongiorno da Francesco Vitale poco più di 10 dei 49 migranti sbarcati a Malta dopo aver trascorso 19 giorni in mare saranno affidati alla chiesa Valdese senza oneri per lo stato di premier Conte ottiene da Matteo Salvini via libera all’intesa da litigata con l’Unione Europea ma il colloquio durato un’ora e mezza non scioglie i tanti nodi sul tavolo del governo della TARSU cui si prende ancora tempo nonostante un’analisi costi-benefici che sarebbe negativa al decreto sul reddito di cittadinanza pensioni che rischia di slittare la prossima settimana sulla Tav inno all’opera rischia Tra l’altro spiegano i ministri leghisti di provocare la ritorsione dei Francesi su Fincantieri Cambiamo argomento una soluzione di mercato sarebbe comunque preferibile lo ha detto il ministro dell’economia Giovanni Trial Questo è un timer a camera a proposito di Carige sottolineando che momento non èpossibile stabilire se si materializzerà l’emergenza tale da richiedere la ricapitalizzazione precauzionale prevista dal decreto approvato lunedì ed oggi in Gazzetta Ufficiale il Sottosegretario alla presidenza Giorgetti nazionalizzazione possibilità concreta se nessun privato ci mette i soldi arriveranno Di Maio in Carige pubblicata la banca investimenti per lo stata una caduta di oltre 10 m nella tromba delle scale adiacente reparto di medicina generale del Policlinico Gemelli a Roma dove era ricoverato così è morto l’immunologo Fernando aiuti sulle circostanze del decesso la procura aperto un’inchiesta non si esclude l’ipotesi del suicidio aiuti 84 anni c’ha la mondiale ti dico buona parte della sua attività alla lotta all’aids si andrebbe verso un analisi tecnica negativa sui costi benefici patata analisi è contenuta nella redazione consegnato al governo definita ancora una bozza preliminare lo si apprende da fonti dell’esecutivo le stesse fonti precisano che nessuna decisione oggi è presasi prende ancora tempo divise ammesso. l’emendamento blocca trivelle alla DL semplificazioni che prevede per un termine massimo di 3 anni da sospensione dei permessi di prospezione di ricerca già rilasciata cifra che dovrà pagare complessivamente Fiat Chrysler dopo aver patteggiato con le autorità americane per la vicenda delle emissioni diesel dovrebbe essere di oltre 650 milioni di dollari riporta la crociata il presto il caso aveva riguardato oltre 104 miglia tra SUV e Jeep Grand Cherokee e pick-up del marchio RAM prodotti e3 2014 e 2016 nello specifico Fiat Chrysler dovrà pagare circa 311 di dollari di governo federale autorità della California altri 280 milioni di dollari per risarcire i proprietari dei veicoli coinvolti e altri 72 milioni legati al patteggiamento con altri Stati Americani niente fondi per il muro i leader democratici in congresso Nancy pelosi e chat siccome lo hanno ribadito tar.gz Mericano dall’altra perché li aveva invitati alla Casa Bianca per teCardi riannodare il dialogo sullo shutdown per tutta risposta il Tycoon abbandonato l’incontro qualche ora prima Trump aveva ribadito senso l’accordo sulla sicurezza al confine col Messico potrei ricorrere alla dichiarazione delle emergenze Nazionale Aggiungendo che tutti i lavoratori colpiti dallo sorda o non saranno pagati Teresa mai tira dritto e nella riapertura del dibattito sulla brexit Westminster esclude la possibilità di un voto anticipato ma dovrà pur pronto un emendamento Promosso dal deputato Tori ribelle che impone all’esecutivo il caso di bocciatura della ratifica di ripresentarsi in Parlamento entro 3 giorni lavorativi per presentare altre proposte alternative a 1 d.l. e poi di far votare questo mister una mozione sono possibile piano B da negoziare con l’Unione Europea ci sono milioni di persone in movimento non si può pensare di risolvere il problema evitando lo sbarco di 40-50 persone siamo alla Farsa c’è spazio per una presa di posizione sul tema dei migranti la loro gestione nella conferenza stampa di presentazione del festival di Sanremo da parte del direttore artistico Claudio Baglioni e arrivoreazione di Salvini Canta che ti passa Intanto è ufficiale Virginia Raffaele Claudio Bisio saranno con Baglioni sul palco dell’Ariston ci fermiamo qui in buon proseguimento di ascolto la linea torna alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa