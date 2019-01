Ultime Notizie Roma del 10-01-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale In studio c’è un accordo di governo sui migranti sbarcati a Malta dopo aver trascorso 19 giorni in mare a bordo delle navi si può ci sia in un vertice notturno il premier Giuseppe Conte ha ottenuto dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini il via libera all’intesa da lui siglata che l’Unione Europea in Italia arriveranno poco più di 10 persone bambini con la mamma e il papà saranno affidati alla chiesa Valdese senza oneri per lo stato Cambiamo argomento la politica il vertice notturno di governo che ha sbloccato l’impasse sui migranti non è invece portata conclusioni sul nodo tablet Rigutino ieri ha ricevuto la relazione della commissione di esperti istituita dal ministero l’analisi tecnica sembra orientata secondo fonti di governo a bocciare l’opera diverti ministri partire da quelli leghisti stanno prestando per un supplemento di riflessioneè morto a Roma al Policlinico Gemelli di monologo nella lotta all’aids Fernando aiuti 84 anni illuminare di fama mondiale nato a Urbino nel 1935 aiuti dedico buona parte della sua attività la lotta all’aids la morte e sopravvenuta per le complicanze immediate di un trauma da caduta dalla rampa delle scale adiacente il reparto di degenza rende noto lo stesso Policlinico il corpo del professore stato trovato intorno alle 11:00 Riverso sul pavimento non sono state individuate tracce ematiche nei sulla balaustra nel sulle scale che le pantofole del immunologo erano sul pianerottolo Da dove è avvenuta la caduta una garanzia statale sulle obbligazioni Carige per un massimo di 3 miliardi di euro da attivare fino al 30 giugno fondo pubblico da 1,3 miliardi per coprire gli oneri dei bond e dell’eventuale sottoscrizione di azioni della banca tu massimo di un miliardo in caso di ricapitalizzazione precauzionale sono queste le misure previste dal decreto Carige varato lunedì sera dal governo per il salvataggio della Barca genovese il deckè stato firmato dalla Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è pubblicato in Gazzetta Ufficiale la banca ora ha due mesi di tempo per presentare un piano industriale la possibile ricapitalizzazione da parte dello stato sembra un’ipotesi residuale stando alle parole di tre commissari dell’istituto bancario che ieri hanno incontrato le organizzazioni sindacali per discutere del futuro degli oltre 4200 dipendenti ma oggi il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti risponde affermativamente che gli chiede se la nazionalizzazione di Carige sia una possibilità concreta e Matteo Salvini aggiunge da Varsavia L’obiettivo è salvarla sotto lo Stato se ci saranno utili ci guadagnerà lo Stato mentre Tria fa sapere che una soluzione di mercato sarebbe comunque preferibile duro infine il commento di Luigi Di Maio dobbiamo pulire i Banchieri che hanno ridotto così l’istituto Ed ora il nostro approfondimento la linea ad Antonello Troya la parola ora passa la Corte di Cassazione che dovrà decidere sul futuro di Francesco schiattarelli di 19 anni di Napoli accusato di aver ucciso il22 agosto a Diamante Francesco augeri schiattarelli in carcere perché accusato di aver ucciso il giovane oggi eri con una coltellata un fatto che insanguinato la cittadina tirrenica Cosentina negli ultimi Scampoli scrivi dello scorso anno dopo una caccia serrata durata la settimana il giovane schiattarelli si era presentato presso il carcere a Secondigliano accompagnato dai suoi legali il giorno dopo era stato sottoposto a interrogatorio di garanzia in quella sede il 19 anni si era difeso sostenendo di aver preso parte la rissa tra giovani che la sera del 22 agosto porto la porti Francesco Ruggeri ma di non averlo ucciso una versione che non aveva convinto gli investigatori una storia finta di giallo vengono fuori infatti versione che spesso non coincidono E che non rendono Chiara la dinamica dei fatti che hanno portato alla morte di Francesca Uggeri gli attori di questa drammatica vicenda sono un minore Francesco schiattarelli Francesco oggi eri è Raffaele Criscuolo nonché una ragazzina di 14 anni Ognuno nel suo preciso ruolo attori di un giallo che ancora non è dettochiaro un giorno fatto di incomprensioni reticenze silenzi atteggiamenti di Bossi in erba e camorristi strada una morte assurda venuto fuori da una banalissima lite accesa secondo gli investigatori devo spinto da discesa il Corvino Diamante nel Cosentino i due il minore e Criscuolo vengono a contatto la spallata è la frase fatidica taglio di capelli ricchione indirizzato a scuola il minorenne quest’ultimo acceso la rabbia e dalla voglia di vendicarsi arriva in un bar raccoglie i suoi amici va alla ricerca del Criscuolo lo trova iniziano le botte spuntano i coltelli Criscuolo viene accoltellato scappa raggiungi il suo amico Ciccio generiche per chiarire la questione si presenta il branco e qui l’aggressione ditta fatale Ciccio rimane a terra con due o tre coltellate Di cui una ai polmoni e l’altra al collo fatale non arriverà nemmeno all’ospedale è tutto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa