Ultime Notizie Roma del 10-01-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale dati dalla redazione studio Roberta Frascarelli arriveranno in Italia i bambini con la mamma e il papà ha poco più di 10 Dei migranti sbarcati a Malta dopo aver trascorso 19 giorni in mare saranno affidati alla chiesa Valdese senza oneri per lo stato Giuseppe Conte ottiene da Matteo Salvini via libera all’intesa da lui siglata con l’Unione Europea con un Intesa siglata notte fonda a Palazzo Chigi dopo giorni di un attesissimo scontro a distanza ma il colloquio lungo un’ora e mezza non scioglie i tanti nodi sul tavolo del governo dalla TAV su cui si prende ancora tempo nonostante un’analisi costi-benefici che sarebbe negativa al decreto sul reddito di cittadinanza e pensioni che rischia di slittare alla prossima settimana tra i tanti nodi appunto sul tavolo del governo la TAV su cui si prende tempo l’analisi è contenuta nella relazioneconsegnata al governo definita ancora una bozza preliminare lo si apprende da fonti dell’esecutivo al termine del vertice A Palazzo Chigi le stesse fonti precisano che nessuna decisione è ad oggi presa si prende ancora te lo so down durerà tutto il tempo necessario Cioè dai democratici sul muro Sarebbe assurdo e insensato lo ha detto Donald Trump entrando in congresso dove incontra i rappresentanti del partito repubblicano all’interno del quale in molti mostrano insofferenza per la situazione di stallo e di paralisi di gran parte delle governo federale niente fondi per il muro il leader democratici in congresso Nancy pelosi è Chuck schumer lo hanno ribadito al presidente americano Trump è che li aveva invitati alla Casa Bianca per tentare di riannodare il dialogo dello shutdown così stai con abbandonato l’incontro quando il tifo diventa violenza razzismo e antisemitismo una sconfitta per tutti sia per quando succede negli stadi sia quando accade fuori glielilaghi di queste ore che riguardano una parte del tipo organizzato sono davvero preoccupanti impongono tutti noi una riflessione messaggio twittato dal Presidente della Camera Roberto Fico commentando i volantini antisemiti contatti nella zona di Roma nord ed è tutto per ora dalla redazione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa