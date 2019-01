Ultime Notizie Roma del 10-01-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli governatori di Piemonte Lombardia Sergio chiamparino e Attilio Fontana in difesa della TAV scendono in campo pronti entrambi ad un referendum consultivo nelle regioni del nord Ribadisco quello che ho sempre detto la TAV è un’opera che serve Eva patate per raggiungere Questo obiettivo è necessario referendum faremo anche questo dice Fontana 51 migranti di etnia curda sono stati soccorsi lungo la costa nella frazione Torre del Comune di Melissa nel crotonese dove sono giunti all’alba a bordo di un’imbarcazione a vela la barca incagliata pochi metri dalla spiaggia nei pressi di un hotel Le urla Dei migranti hanno svegliato alcuni dei residenti della zona il sindaco di Melissa giga Murge diversi cittadini si sono immediatamente prodigati per trarre in salvo le persone la poliziaCassino Frosinone ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Cassino nei confronti di due maestre di 54 e 63 anni di una scuola dell’infanzia per maltrattamenti continuate nei confronti di bambini nei loro confronti è scattata la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di pubblico ufficio di insegnanti militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito un decreto di confisca emesso dal tribunale di numerosi immobili auto società conti bancari crediti per un valore complessivo di oltre mezzo miliardo di euro appartenenti all’imprenditore Mauro balini era già stato arrestato dalla guardia di finanza nel 2015 per associazione per delinquere per bancarotta fraudolenta riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita e intestazione fittizia di beni un’intera squadra di giovanissimi calciatori di una squadra di Matelica è rimasta intossicata da monossido di carbonio dopo il consueto allenamento ieri pomeriggio i ragazzi sono stai trasportati all’ospedale di Fabriano Ancona e alla materno infantile Salesi di Ancona i dati inviati al centro iperbarica Adriatica di Fano dove hanno trascorso la notte per un intervento urgente di ossigenoterapia i ragazzi che hanno 12-13 anni hanno accusato malesseri mentre erano nello spogliatoio mal di testa nausea sonnolenza perdita dei Setti intossicato anche l’allenatore sul posto i tecnici del comune vigili del fuoco ai Carabinieri il locale era Saturo di monossido di carbonio a causa di un guasto alla caldaia il sindaco Alessandro del Priori ha vietato l’uso della struttura i ragazzi si sono rimessi e sono già stati riconsegnati alle famiglie ed è tutto per ora dalla redazione vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa