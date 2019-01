Ultime Notizie Roma del 10-01-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli governatori di Piemonte Lombardia Sergio chiamparino e Attilio Fontana in campo a difesa della TAV pronti entrambi ad un referendum consultivo nelle regioni del nord e la torino-lione Le differenti valutazioni che vengono fatte sull’opera da lega e Movimento 5 Stelle apre un’altra crepa nel governo non è convinto chiamparino che aggiunge Chi vincerà lo scontro Bisognerebbe chiederlo a Di Maio a Salvini aggiungere il governatore a margine di un incontro a Torino certamente l’esito non sarà comunque positiva per il paese è per il Piemonte perché determina una situazione di incertezza ci sono anche Beppe Grillo Matteo Renzi fra i firmatari di un patto per la scienza ha proposto dal immunologo Roberto burioni per sostenere la ricerca scientifica e contrastarepseudomedicina lo hanno usato lo stesso burioni sul proprio sito Oggi è un successo una cosa molto importante Beppe Grillo è Matteo Renzi hanno sottoscritto insieme a molti altri spuntata difesa della Scienza scrive il medico perché ci si può dividere su tutto ma una base comune deve esserci perché non ascoltare la scienza significa non solo oscurantismo e superstizione ma anche dolore sofferenza e morte di esseri umani All’avvio della Presidenza di turno romena del consiglio Unione Europea fa discutere il ricorso del presidente del Partito socialdemocratico il presidente della Camera dei Deputati di Bucarest liviu dragnea alla Corte di Giustizia Europea contro la commissione Unione Europea per un rapporto dell’olaf all’autorità antifrode dell’Unione Europea secondo cui sarebbe coinvolto in una frode con fondi comunitari Non lascio niente a metà e non voglio far saltare nessun governo lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini in un’intervista RTL il governo sta bene aggiunto Salvini abbiamo fatto tanto in sei mesi e i due partiti al governo ha il 60% della fiducia degli italiani caso Più unico che raro La soluzione è stata trovata l’Europa Dovrà farsi carico delle promesse fatte impazzata l’Italia e finora mai mantenute sto per partire per il Kenya girerò il mio prossimo film se non mi rapiscono il film sarà molto impegnativo anche per questo motivo nelle ultime noti Fatico a dormire non sarò al Festival di Sanremo io super ospite sono balle non ho il coraggio di andare all’Ariston è un palco difficilissimo e poi sarò in Kenya come faccio a tornare ho detto Checco Zalone ha i lunatici la trasmissione notturna di Radio2 Poi ha parlato di te stesso il 2019 si apre con il Grande ritorno di Luciano Ligabue da venerdì 11 gennaio sarei radio disponibile in digitale nuovo brano luci d’America primo singolo estratto dal dodicesimo disco di inediti thela pista in uscita a marzo zoo aperto per Warner Music e lunedì 14 gennaio il video del brano girato in California sarà disponibile on-line all’UCI d’America è stato prodotto da Federico Nardelli in estate Ligabue sarà poi in concerto nei principali laghi d’Italia e per ora ci fermiamo qui Grazie dell’attenzione puntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa