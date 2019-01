Ultime Notizie Roma del 10-01-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione e giovedì 10 gennaio in studio Giuliano fregna spaziale informazione Beppe Grillo firma il patto per la scelta del immunologo Roberto burioni per sostenere la ricerca è contrastare la pseudo medicina lo ha annunciato lo stesso burioni sul proprio sito la svolta Pro fax di Grillo destinata a suscitare reazioni nella base tra gli elettori dei 5 Stelle ha riportato sul blog del fondatore Oggi è successa una cosa molto importante scrive borione Beppe Grillo sul suo blog Matteo Renzi hanno sottoscritto insieme a molti altri un patto la difesa della scelta perché ci si può dividere su tutto ma una base comune deve esserci parliamo ora della Tata sono a favore se L’analisi dei tecnici fosse negativa nessuno di voi vorrebbe ne potrebbe fermare una richiesta di referendum così Matteo Salvini commenta la notizia secondo la quale si andrebbe verso In analisi tecnica negativa sui costi benefici per l’alta velocità di Maio dichiara non ho lettorelazione è uno studio preliminare il MoVimento 5 Stelle contro l’Opera per il governatore del Piemonte chiamparino lo scontro lega Movimento 5 Stelle danneggia il paese del governo dei nostri pronunci tutto il nord-italia Fidal Lombardia referendum per bocca del Presidente della Regione i leggins Attilio Fontana la cronaca spari davanti ad un asilo nido alla periferia di Roma un uomo è stato ferito a colpi di pistola mentre si trovava in macchina è caduto in via Castiglion Fibocchi alla Magliana alle prime informazioni sembra sia stata affiancata da uno scooter da cui hanno sparato è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni l’uomo che ha precedenti aveva lasciato il figlio a scuola da g a ferma più poliziotti Ora basta attesa e sono state sospese dall’insegnamento per maltrattamenti continua ti nei confronti di bambini questa la decisione del GIP del Tribunale di Cassino nei confronti di due maestre di 54 di 83 anni di una scuola dell’infanzia nella cittadina laziale loro confronti è scattata la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di pubblico ufficio di insegnante tutto per il momento le news e torno non la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa