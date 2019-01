Ultime Notizie Roma del 10-01-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione ne studio Giuliano Ferrigno politica in apertura ditta Probabilmente la prossima settimana il Consiglio dei Ministri che doveva varare oggi il decreto sul reddito di cittadinanza e quota 100 intanto Luigi Di Maio annuncia che ci saranno 260000 invalidi italiani che avranno accesso al programma del reddito di cittadinanza secondo Di Maio la misura non perderà 400 milioni ma lingua Daniela perché è stata ridotta la platea degli stranieri E l’Unione Europea è pronto ad incontrare l’Italia sui ricollocamenti come ha chiesto il Presidente del Consiglio Conte dopo il vertice di questa notte a Palazzo Chigi sull’accoglienza Dei migranti delle navi ci ua ci sia in quota Alitalia Intanto il governo di Malta esprime sdegno e sorpresa per le false accuse del ministro Salvini invita il governo italiano a rivedere i suoi dati astenersi da ripetere in futuro i riferimenti alle informazioni di Salvini Su presunti impegni di ridistribuzione volontaria non rispettati da parte degli stati dell’Unione Europea per cui Malta Nessuna lezione da malrisponde il vicepremier economia i titoli di stato nel portafoglio delle banche sono saliti ulteriormente in valore nel mese di novembre raggiungendo i 378,9 miliardi di euro dai 373 miliardi di ottobre in un anno l’aumento registrato novembre pari a oltre il 11% dopo un aumento progressivo quasi costante nel corso del 2018 che invece precedente3 ha venduto tutti 7 miliardi di euro del botta un anno oggi in asta a fronte di una domanda degli investitori pari a oltre 10,7 miliardi il rendimento media risultato pari allo 0,285% in calo di €0,09 rispetto all’asse del 12 dicembre scorso l’ultima notizia in chiusura Nike e Olanda sono finite nel mirino dell’Unione Europea per sospetti aiuti illeciti derivanti d’accordo fiscali ad hoc la commissione lo fai impazzire giornata oggi di aver aperto un’indagine approfondita per verificare se le agevolazioni fiscali concesse dall’Olanda l’azienda americana sportiva nike.it hanno dato alla società un indebito vantaggio rispetto ai concorrenti in violazione delle norme Unione Europea sugli aiuti di stato e tutto grazie per averci seguito degli USA turno a Nolaultima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa