Ultime Notizie Roma del 10-01-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Chiama un nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Beppe Grillo firma il patto della scienza di l’immunologo Roberto burioni per sostenere la ricerca è contrastare la pseudo medicina lo ha annunciato lo stesso burioni sul proprio sito la svolta approvate di Grillo è riportato anche tu bla bla del fondatore del 5 Stelle e ha suscitato due reazioni da parte di centinaia di follower non basta che su Facebook l’hanno accusato di tradimento lui si difende ricevuto l’appello del professor Silvestri non conosco burioni l’ex ministro della Salute Lorenzin invece chiede a quando la svolta del Governo il presidente della commissione sanità del Senato Pierpaolo sileri annunci intanto che in pochi mesi prima possibile se era pronto il DDL suite facilità Probabilmente la prossima settimana il Consiglio dei Ministri che doveva varare oggi il decreto sul reddito di cittadinanza e quota 100 intanto Luigi Di Maio annuncia che ci saranno 260.000 in Bariitaliani che hanno accesso al programma del reddito di cittadinanza Per il vicepremier la misura non perderà 400 milioni ma li guadagnerà perché è stata ridotta la platea degli stranieri il Sottosegretario durigon annuncia Trovate le coperture per evitare la stangata Ires al terzo settore scrive con la riduzione del blocco di aliquote locali addizionali su Irap IMU tasi e IRPEF enti locali potranno raccogliere fino a 2 miliardi di entrate aggiuntive però vogliamo della brexit abbiamo già raggiunto un accordo con il governo britannico è il migliore possibile non sarà rinegoziato lo ha detto la portavoce della commissione europea Mina andreeva ribadendo La posizione e sottolineando che l’unione non commenta il dibattito in corso al parlamento britannico dopo l’approvazione dell’emendamento che prevedrebbe un piano B in caso di bocciatura dell’intesa il leader ha Jeremy Chords in e insiste sul voto anticipato in caso di bocciatura il Parlamento che andiamo investire il segretario di stato americano Mike Pompeo una conferenza stampa al Caio con l’omologo egiziano ha sostenuto che in Siria è stata ambientata il 99% della presenza dell’isisTi terremo le nostre parti della Siria e sono in grado di dire che abbiamo annientato il 99% del califfato ha detto Pompeo della conferenza stampa tenuta nell’ambito della tappa egiziana della sua misura in 9 paesi del Medio Oriente trasmette alla TV di Stato è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

